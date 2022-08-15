صندوق الاستثمارات وكاين إنترناشونال يضخان 900 مليون دولار فِيْ مجموعة أمان

حصلت مجموعة أمان للضيافة والسياحة الفاخرة على تمويل استثماري بقيمة 900 مليون دولار من ؛ و Caen International، وهِيْ شركة استثمارية خاصة متخصصة فِيْ قطاع العقارات.

ويهدف الاستثمار إلَّى دعم خطة التوسع لمجموعة أمان حول العالم للفنادق الفاخرة والعقارات السكنية، حيث تؤكد الصفقة النمو الاستراتيجي لمجموعة أمان على مدى السنوات الثماني الماضية وتقييم الشركة لأكثر من 3 مليارات دولار.

سيسهم الاستثمار فِيْ تعزيز محفظة المجموعة الحالية من الفنادق والمنتجعات، بالإضافة إلَّى دعم استكَمْال المشاريع الجديدة، فضلاً عَنّْ دعم الاستحواذ على وجهات إضافِيْة وتطويرها.

تضم محفظة مجموعة أمان 34 فندقًا فِيْ 20 دولة، بالإضافة إلَّى تسعة مشاريع فندقية وسكنية أخرى قيد الإنشاء، بالإضافة إلَّى نيتها تطوير مشاريع إضافِيْة فِيْ عدة دول منها المملكة العربية السعودية، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، المكسيك، كوريا الجنوبية ووجهات مختلفة فِيْ أوروبا.

قامت مجموعة أمان بتأسيس نفسها عالمياً فِيْ مجال الضيافة والعقارات فائقة الفخامة، بالإضافة إلَّى توسيع أعمالها من خلال العديد من المشاريع الجديدة.

قال فلاد دورونين، المالك ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفِيْذي لمجموعة أمان “تتمثل رؤيتنا الإستراتيجية طويلة المدى فِيْ الاستمرار فِيْ تنمية اسم أمان فِيْ الأسواق الرئيسية، من خلال العقارات السكنية، وإنشاء علامة تجارية فاخرة للغاية تعمل على تحسين نمط الحياة. وجودة الحياة، حيث عملنا على هذا الاتجاه خلال السنوات الثماني الماضية، مع نمونا المستمر فِيْ المدن العالمية والوجهات المختلفة.

وأضاف أن الاستثمار الذي قام به صندوق الاستثمارات العامة و Caen International يعكس الثقة فِيْ مجموعة أمان ويعزز تطورها، حيث سنعمل معًا على النمو المستمر للمجموعة.

من جانبه قال تركي النويصر نائب المحافظ ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات الدولية فِيْ صندوق الاستثمارات العامة إن استثمار الصندوق فِيْ مجموعة أمان يعكس جاذبية قطاع الضيافة والسياحة من حيث الاستثمار على الصعيدين الداخلي. وخارجياً، يتماشى هذا الاستثمار مع سياسات الصندوق للاستثمار فِيْ القطاعات الواعدة لتحقيق عوائد مجدية على المدى الطويل داخل المملكة وخارجها.

وقال جوناثان غولدستين، الرئيس التنفِيْذي والمؤسس المشارك لشركة كاين إنترناشونال “يسعدنا الاستثمار فِيْ هذه العلامة التجارية ونتطلع إلَّى بناء شراكة طويلة الأمد مع مجموعة أمان. مع استمرار تطور قطاع الضيافة، نتوقع أن نرى رغبة متزايدة للزوار والمستثمرين للاستفادة من خبرات الجودة التي تقدمها مجموعة أمان. يمثل هذا الاستثمار فرصة فريدة لبناء مجموعة متميزة من المواقع حول العالم “.

الجدير بالذكر أن أمان تأسست عام 1988 برؤية لبناء مجموعة من المنتجعات الخاصة التي تزخر بروح الضيافة الفائقة. نمت محفظة أمان لتشمل 34 فندقًا ومنتجعًا فِيْ 20 وجهة حول العالم، مع تسعة مشاريع أخرى قيد الإنشاء. يقدم 12 مشروع سكني متميز.