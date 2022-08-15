صندوق الاستثمارات وكاين إنترناشيونال يستثمران 900 مليون دولار في مجموعة أمان

استثمر صندوق الاستثمارات العامة، بالتعاون مع Caen International، 900 مليون دولار في مجموعة أمان لدعم التوسع العالمي للفنادق الفاخرة والعقارات السكنية.

استراتيجية الصندوق

ويأتي ذلك تماشيا مع استراتيجية صندوق الاستثمار للفترة 2022-2025، بحسب الحساب الرسمي لصندوق الاستثمار العام على تويتر، اليوم الاثنين.

جاذبية الصناعة

وعلق تركي النويصر نائب المحافظ ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات الدولية قائلاً “إن استثمار الصندوق في مجموعة أمان يعكس جاذبية قطاع الضيافة والسياحة من وجهة نظر الاستثمار الداخلي والخارجي”.

وأضافت “يتماشى هذا الاستثمار مع سياسات الصندوق للاستثمار في القطاعات الواعدة لتحقيق عوائد مربحة طويلة الأجل داخل المملكة وخارجها”.