صندوق التنمية الزراعية 1.4 مليار ريال قروضًا لصغار المزارعين

عقد مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية اليوم اجتماعه الثاني للسنة المالية الحالية برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالرحمن بن عبد المحسن الفضلي.

قروض من صندوق التنمية الزراعية

صرح نائب رئيس مجلس الإدارة ومدير عام الصندوق، منير بن فهد السهلي، بأن المجلس وافق على تقديم سلسلة قروض مالية وخطوط ائتمانية بقيمة 1.4 مليار ريال في مختلف مناطق المملكة. في إطار دعم الصندوق من خلال برامجه ومنتجاته المختلفة للقطاع الزراعي وتحسين الأمن الغذائي، لافتا إلى أن الموافقة على هذه القروض تؤكد استمرار دور الصندوق وفق أهدافه الاستراتيجية لفترة (02022-2025 م) لدعم وتطوير القطاع الزراعي بكافة مجالاته النباتية والحيوانية والسمكية من خلال زيادة معدلات الاكتفاء الذاتي لبعض المنتجات الزراعية المتوخاة في السياسة الزراعية للمملكة، والمساعدة في تغطية سلاسل التوريد والخدمات الزراعية المساندة اللوجستية. وغيرها، والمساهمة في تحسين الأمن الغذائي للمملكة.

وأشار إلى أن القروض التي تمت الموافقة عليها تضمنت قروضاً تنموية لصغار المزارعين، كما تضمنت الموافقات تمويل قروض في قطاعات إنتاج الخضروات الدفيئة، وتربية الدواجن وإنتاجها، وتربية الأسماك، وغرف التبريد للمنتجات الزراعية، والمجازر الآلية للدواجن، بالإضافة إلى الموافقة على سلسلة قروض ضمن برنامج تمويل استيراد المنتجات الزراعية الهدف من استراتيجية الأمن الغذائي من خلال تمويل قروض تشغيلية مباشرة من الصندوق وبصورة غير مباشرة بالاشتراك مع البنوك التجارية لتحسين المخزون الاستراتيجي للمنتجات الزراعية هدف مبادرة الأمن الغذائي الأمن الغذائي، وتعويض أي نقص قد يحدث في توريد السلع الأساسية والمنتجات الزراعية، وكذلك ضمان استقرار سلاسل الإمداد الغذائي، وقيمة الموافقات على القروض على طول الطريق في النصف الأول من السنة المالية الحالية بلغت أكثر من 2.8 مليار ريال.

تقرير الأداء

وأشار إلى أن المجلس ناقش التقرير العام عن أداء الصندوق المقابل للفصل الدراسي الأول من هذه السنة المالية ومراحل استكمال وتطوير عمل الصندوق في مختلف مجالات نشاطه، مؤكداً أهمية استمرار ومضاعفة الجهود لتحقيقه. أهداف الصندوق. الأهداف الإستراتيجية التحول الفني لخدمات الصندوق لتقديم أفضل الخدمات للعملاء والمستفيدين كما ناقش المجلس تقريراً عن دور صندوق التنمية الزراعية والاقتصادية والاجتماعية منذ إنشائه وحتى العام المالي 1444/1444 هـ، و المساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي لعدد من المحاصيل والمنتجات الزراعية، وتعزيز وتطوير الدور المستقبلي للصندوق في القطاع الزراعي والأمني. وتماشياً مع المعطيات والتطورات الاقتصادية من خلال العديد من الحلول المالية والمنتجات الائتمانية لخدمة القطاع الزراعي وتنميته، اطلع مجلس الإدارة على تقارير أعمال اللجان المنبثقة عنه وقدم التوصيات ذات الصلة بهذا الشأن.