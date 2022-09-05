صندوق التنمية الصناعية السعودي يعتمد قروضاً بـ75.4 مليار ريال منذ إطلاق “رؤية 2030”

تمت الموافقة على 930 قرضاً تزيد قيمتها على 75.4 مليار ريال منذ إطلاق رؤية المملكة 2030.

وأشارت صحيفة الاقتصادية إلَّى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة استحوذت على 79٪ من عدد هذه القروض، مشيرة إلَّى أن حصة المدن والمناطق الواعدة بلغت 40٪، فِيْما بلغت القيمة الإجمالية للمبالغ المصروفة للعملاء أكثر من 50. مليار ريال.

ونقلت الصحيفة عَنّْ الصندوق، أنه منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية يوليو الماضي، تمت الموافقة على 60 قرضًا تزيد قيمتها على 6.2 مليار ريال لعملائه فِيْ قطاعات الصناعة والطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية.

وأضاف أن إجمالي القروض المصروفة حتى الآن تجاوز الثلاثة مليارات خلال الفترة.

وأشار الصندوق إلَّى أن القطاعات المستفِيْدة من هذا التمويل تشمل مشاريع الصناعات الهندسية والاستهلاكية والصناعات الكيماوية ومواد البناء والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية. حصلت الشركات الصغيرة والمتوسطة على 73٪ من إجمالي عدد القروض المعتمدة، بينما استحوذت المناطق والمدن الواعدة على 38٪ من إجمالي عدد القروض. .

وأوضح أن الصندوق الصناعي هُو المحفز المالي الرئيسي لقطاعات الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية المدرجة فِيْ برنامج التنمية الصناعية الوطنية والخدمات اللوجستية، حيث يلعب دورًا محوريًا فِيْ تمكين القطاع الصناعي فِيْ المملكة لأكثر من 48 عامًا. .

وأكد الصندوق أنه فِيْ إطار هذا الاهتمام وجد الصندوق دعماً مستمراً لتعزيز توجهاته لتتوافق مع مخرجات تطوير الصناعة الوطنية التي ترتكز ركائزها على العديد من الصناعات ذات الجودة المتقدمة مثل إمدادات الطاقة المتجددة والصناعات الدوائية. الصناعات والأجهزة الطبية وغيرها.

وأشار الصندوق إلَّى أن إجمالي عدد القروض الصناعية المعتمدة منذ إنشائه عام 1394 هـ (1974) وحتى نهاية شهر يوليو من العام الجاري بلغت أكثر من 4،853 قرضاً بقيمة إجمالية تجاوزت 204 مليارات ريال، منها حصة واعدة. المناطق والمدن 23٪. أنفقت خلالها أكثر من 138.7 مليار ريال على عملائها.

وأشار إلَّى دور برنامج “توطين” فِيْ تعزيز وتطوير المحتوى المحلي الذي يهدف إلَّى المساهمة فِيْ تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية لتحقيق هذا الهدف، من خلال تحفِيْز الاستثمارات المحلية والأجنبية لزيادة المحتوى المحلي، وإبراز فرص التوطين، وقياس وتعظيم مساهمة المشاريع الممولة من الصندوق لإحراز تقدم فِيْ هذا الملف. إستراتيجي.

يحتوي برنامج توطين على حوافز تمويلية تشمل فترة سداد أطول تمتد إلَّى سبع سنوات، وفترة سماح أطول مدتها سنتان، ومسار سريع للمشاريع التي لديها اتفاقيات شراء، وأخيراً ربط المصانع بمشتريات الشركات الوطنية الكبرى، ومن خلال التوطين. وأقر الصندوق قروضًا تزيد قيمتها عَنّْ 1.383 مليار ريال. مُنحت لـ 26 مشروعًا.