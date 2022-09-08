صندوق التنمية الوطني السعودي يعتمد برنامجا بـ300 مليون ريال لتمويل الألعاب

أعلن صندوق التنمية الوطني، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية وبرنامج المحتوى الرقمي “Ignite”، عَنّْ اعتماد برنامج لتمويل قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية فِيْ المملكة العربية السعودية، بموازنة 300 مليون ريال.

يهدف البرنامج إلَّى تطوير جميع مجالات القطاع وزيادة مساهمته فِيْ الناتج المحلي الإجمالي من خلال خلق مسارات وظيفِيْة وفرص عمل جديدة واستقطاب المواهب بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.

سيقدم البرنامج المنتجات والحلول التمويلية من خلال الصناديق والبنوك التابعة للصندوق بالشراكة مع المؤسسات المالية فِيْ القطاع الخاص.

سيتم الإعلان عَنّْ هذه المنتجات وحلول التمويل بحلول نهاية هذا العام.