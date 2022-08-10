صندوق الثروة السعودي يستحوذ على حصص فِيْ 4 شركات مصرية مقابل 1.3 مليار دولار

أكَمْلت الشركة السعودية المصرية للاستثمار 4 صفقات استحواذ بقيمة 1.3 مليار دولار على شركات مدرجة بالبورصة المصرية.

الشركة السعودية المصرية للاستثمار مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي (صندوق الثروة السيادية للمملكة).

أفاد بيان صادر عَنّْ وزارة التخطيط المصرية، اليوم، بأنه تم الاستحواذ على حصص أقلية مملوكة للدولة فِيْ أربع شركات مصرية رائدة مدرجة فِيْ البورصة المصرية.

والشركات التي تم الاستحواذ عليها هِيْ شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وشركة مصر لإنتاج الأسمدة، وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، والتمويل الإلكتروني للاستثمارات المالية والرقمية.

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط المصرية ورئيسة مجلس إدارة الصندوق السيادي المصري، إن الصفقة تأتي فِيْ إطار خطة الدولة المصرية لتوسيع قاعدة الملكية وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر.

ولفتت إلَّى أن الصفقة تأتي فِيْ إطار استراتيجية صندوق مصر السيادي لجذب المستثمرين العرب والأجانب وتوفِيْر فرص استثمارية واعدة فِيْ مختلف القطاعات الاقتصادية بما يحقق أعلى مستويات الفائدة للدولة المصرية ويعظم من استغلال الأصول المملوكة للدولة وتضمن حقوق الأجيال القادمة.

وأضاف السعيد أن هذه الصفقة تعكس ثقة المستثمر الأجنبي فِيْ الاقتصاد المصري، حيث يعد من الأسواق الاستراتيجية الواعدة التي تتمتع بفرص استثمارية عديدة وجذابة.

يشار إلَّى أن هذه الصفقة تأتي تفعيلاً للاتفاقية المبرمة بين مصر والسعودية والموقعة فِيْ يونيو الماضي بشأن استثمار صندوق الاستثمارات العامة السعودي فِيْ مصر بالتعاون مع الصندوق السيادي المصري.