صندوق العراق السيادي.. فكرة عمرها 10 أشهر تثير الجدل

فِيْ ظل المطالبات التي تصاعدت فِيْ الآونة الأخيرة، جدد البنك المركزي العراقي مطالبته بتأسيس صندوق سيادي للتعامل مع الوفرة المالية التي حققتها مبيعات النفط الخام فِيْ ظل ارتفاع الأسعار العالمية.

وقال نائب محافظ البنك المركزي عمار خلف فِيْ تصريح للعين نيوز، “ندعو إلَّى ضرورة إنشاء صندوق سيادي للاستفادة من الوفرة المالية للدولة”.

وأضاف خلف أن “قرار إنشاء الصندوق يبقى تابعا بالدرجة الأولى للحكومة العراقية ووزارة المالية”، مبينا أن “البنك المركزي يمكن أن يساهم فِيْ إدارة هذا الصندوق”.

ظهرت فكرة إنشاء صندوق السيادة فِيْ العراق فِيْ آب / أغسطس 2022، بعد انتهاء الأزمة المالية التي مرت بها البلاد، والتي دفعت الحكومة إلَّى الاقتراض أكثر من مرة لتأمين نفقات التشغيل، بما فِيْ ذلك رواتب الموظفِيْن، وحالة ثار الجدل فِيْ الأوساط العراقية بسبب الفكرة التي مرت قبل 10 أشهر. .

قبل نحو عام أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بدء العمل فِيْ إنشاء صندوق الأجيال، مؤكدا أن ذلك يأتي “من منطلق الشعور بالمسؤولية تجاه أبنائنا وأحفادنا”.

وأشار الكاظمي وقتها خلال جلسة لمجلس الوزراء “نريد تأمين مستقبل العراق بعيدا عَنّْ الاعتماد على اقتصاد غير مستدام، فالثروة النفطية لن تكون مهِيْمنة طيلة الحياة، وبدأت دول كثيرة فِيْ البحث عَنّْ طاقات بديلة ونظيفة. ”

ورافقت هذه الفكرة دعوات للأوساط الاقتصادية والمالية، للاستفادة من فائض أسعار النفط من خلال استثمارها من خلال إنشاء صندوق سيادي يضمن للأجيال القادمة حقوقهم فِيْ الثروة الوطنية التي يتمتع بها العراق، فضلا عَنّْ أهمية العمل على مشاريع استثمارية استراتيجية مهمة تعزز الموارد الاقتصادية التي يتمتع بها العراق. العراق يحتاجها.

وبلغت عائدات العراق النفطية 11.4 مليار دولار فِيْ أيار (مايو) الماضي، وفِيْ حزيران (يونيو) الماضي 11.5 مليار دولار، محققة أرقاماً وصفت بأنها تاريخية لم تسجلها البلاد من قبل.

وتجددت فكرة إنشاء الصندوق السيادي منذ نحو شهرين، بسبب تأخر إقرار الموازنة العامة للدولة لعام 2022، بسبب تعطل تشكيل الحكومة الحالية، التي حذر خبراء من أن ارتفاع عائدات النفط سيساهم فِيْ ذلك. لتقوية قنوات الفساد وهدر المال العام.