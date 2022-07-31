صندوق النفقة يلزم الأزواج بدفع نحو 40 مليون ريال

كشفت وزارة العدل أن صندوق النفقة أنفق نحو 40 مليون ريال، نفقات لأكثر من 9200 مستفيد من الأسر المستحقة للنفقة. يضم صندوق النفقة أكثر من 75 مدينة ومحافظة في مختلف مناطق المملكة، حيث يهدف إلى صرف النفقة للمستفيدين دون تأخير، والمساهمة في تحقيق التوازن المالي للأسرة والحفاظ على استقرارها واستقرار المجتمع، و زيادة المسؤولية عن طريق استعادة الطعام من المطالبين.

آليات صندوق المعاشات الغذائية

وسعياً من الصندوق لتحقيق التكامل مع الهيئات القضائية، عقد الصندوق عدة ورش عمل بهدف عرض خدمات الصندوق وأهدافه ومتطلبات صرف النفقة ومناقشة آليات التعاون داخل الجهات التابعة للنظام القضائي. يسعى الصندوق إلى تحسين الاتصال الخارجي مع السلطات ذات الصلة من خلال توقيع اتفاقية بين صندوق النفقة وجمعية بنيان للخدمات الاجتماعية ؛ ولتعزيز الخدمات المقدمة للمستفيدين، تجدر الإشارة إلى أنه يمكنك الاستفادة من الصندوق عن طريق الدخول إلى الموقع الإلكتروني Nafaqah.sa، ثم إلى المنصة برقم الهوية وتاريخ الميلاد، وتقديم الطلب إلكترونيًا.