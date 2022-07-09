صندوق النقد أجرينا “محادثات مثمرة” مع مصر حول قرض جديد

قال صندوق النقد الدولي، الجمعة، إنه أجرى محادثات مثمرة خلال زيارة على مستوى الخبراء لمصر يوم الجمعة

وأضاف الصندوق فِيْ بيان “فِيْ الفترة المقبلة، سنواصل تعاوننا الوثيق مع السلطات من أجل التوصل إلَّى اتفاق على مستوى الخبراء”.

وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن أن مصر تقدمت بطلبات لبرنامج جديد فِيْ مارس، فِيْ ظل ضغوط مالية جديدة بسبب الحرب فِيْ أوكرانيا.

لجأت مصر إلَّى صندوق النقد الدولي ثلاث مرات فِيْ السنوات القليلة الماضية، حيث اقترضت 12 مليار دولار فِيْ إطار ما يسمى بـ “تسهِيْل الصندوق الموسع” فِيْ نوفمبر 2016، ثم 2.8 مليار دولار فِيْ إطار “أداة التمويل السريع” فِيْ مايو 2022 ثم 5.2 مليار دولار بموجب اتفاقية الائتمان الاحتياطية فِيْ يونيو 2022.

يقول محللون إنه بما أن مصر قد تجاوزت حصتها المعتادة من الاقتراض من صندوق النقد الدولي، فمن المرجح أن تواجه معايير وصول استثنائية، مما يجعلها عرضة لمستوى أكبر من التدقيق.

وكان محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، قال فِيْ وقت سابق، إنه من غير المتوقع أن يكون حجم أي تمويل جديد كبيرًا، بالنظر إلَّى أن مصر تلقت بالفعل مخصصات كبيرة من الصندوق.