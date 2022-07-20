صندوق النقد استمرار المحادثات مع تونس حول حزمة إنقاذ

وقال صندوق النقد الدولي إنه سيستمر “خلال الأسابيع المقبلة” حيث تسعى الحكومة لتجنب انهِيْار المالية العامة.

وأضاف الصندوق أنه حقق “تقدمًا جيدًا” فِيْ المحادثات مع السلطات التونسية بشأن حزمة الإصلاحات التي اقترحتها الحكومة فِيْ إطار الاتفاق الشامل.

وكان المسؤولون التونسيون يأملون فِيْ السابق فِيْ التوصل إلَّى اتفاق فِيْ وقت مبكر من هذا العام حيث سعوا للحصول على مساعدة مالية بقيمة 4 مليارات دولار.

تعرقلت جهُود تونس للحصول على دعم من صندوق النقد الدولي لعدة أشهر بسبب الاضطرابات السياسية فِيْ العاصمة.

فِيْ الأسبوع المقبل، سيجري الرئيس التونسي قيس سعيد استفتاء على دستور جديد من شأنه إضفاء الطابع الرسمي على السلطات الموسعة التي حصل عليها، على الرغم من رفض معظم الأحزاب السياسية لهذه الخطوة.

اقترحت تونس تخفِيْض فاتورة رواتب الخدمة المدنية، وخفض الدعم وتكاليف الحفاظ على الشركات المملوكة للدولة الخاسرة.

وذكر الصندوق فِيْ بيان أن “السلطات تحرز تقدما ملموسا فِيْ أجندتها الاقتصادية، مع مراعاة التنسيق الجيد بين الوزارات والهِيْئات على أساس رؤية مشتركة سليمة. ومن الضروري الآن تسريع وتيرة تنفِيْذها”. .

وأضاف “الدعم الواسع سيكون ضروريا لإنجاز المهمة العاجلة المتمثلة فِيْ تقليص الاختلالات الاقتصادية الكلية وتعزيز الاستقرار ودعم النمو لخلق فرص العمل، وهُو شرط أساسي لتفعيل الإمكانات الهائلة للاقتصاد التونسي”.

وأشار الصندوق فِيْ وقت سابق إلَّى أن أي إصلاحات مدرجة فِيْ الاتفاقية ستحتاج إلَّى دعم الاتحاد العام التونسي للشغل ذو النفوذ الكبير، والذي أثبت قدرته على شل الاقتصاد بالإضرابات.

لكن النقابة رفضت حتى الآن الإصلاحات التي اقترحتها الحكومة، ونظمت الشهر الماضي إضرابًا لعمال القطاع العام بسبب قرار سعيد عدم إشراكه فِيْ وضع السياسات الاقتصادية.