صندوق النقد الدولي يبقي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي 7.6% فِيْ 2022

أصدر صندوق النقد الدولي تقريراً إيجابياً حول ختام مشاورات المادة الرابعة للعام الحالي، مؤكداً قوة التعافِيْ من تداعيات جائحة كورونا بفضل قوة السيولة المالية العامة وزخم الإصلاحات ضمن الرؤية. 2030 بالإضافة إلَّى ارتفاع أسعار النفط ومعدلات النمو القوية والنجاح فِيْ احتواء التضخم وصلابة القطاع المالي.

وذكر صندوق النقد الدولي أن معدل النمو فِيْ عام 2022 بلغ 3.2٪، مدفوعاً بتعافِيْ القطاع غير النفطي مع ارتفاع معدلات توظيف القوى العاملة السعودية، وزيادة مشاركة المرأة. ويتوقع الصندوق أن يصل نمو الاقتصاد السعودي إلَّى 7.6٪ هذا العام رغم تشديد السياسة النقدية والرقابة المالية وتداعيات الحرب فِيْ أوكرانيا التي لا تزال محدودة.

على المدى المتوسط ​​، من المتوقع أن ينتعش النمو نتيجة جني فوائد استمرار تنفِيْذ الإصلاحات.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلَّى 4.2٪ هذا العام و 3.7٪ العام المقبل.

وأشاد الصندوق بقدرة المملكة على احتواء التضخم الذي من المتوقع أن يصل إلَّى 2.8٪ هذا العام و 2.2٪ فِيْ عام 2023. كَمْا رحب بالتزام الحكومة بالانضباط المالي وسقوف الميزانية لعام 2022 على الرغم من ارتفاع أسعار النفط.

ومن المتوقع أن يصل الفائض فِيْ ميزانية المملكة للعام الحالي إلَّى 5.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام و 4.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل.

أما الدين العام فمن المتوقع أن ينخفض ​​إلَّى 24.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام من 30٪ العام الماضي.

أدى ارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاجه إلَّى تحسن الحساب الجاري العام الماضي، ليواصل التحسن الملحوظ هذا العام ويصل حسب توقعات الصندوق إلَّى 17.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

ومن حيث الاحتياطيات، من المتوقع أن ترتفع إلَّى أكثر من 25 شهرًا من الواردات هذا العام من 22 شهرًا العام الماضي

دعا صندوق النقد الدولي المملكة العربية السعودية إلَّى بذل المزيد من الجهُود لزيادة الإيرادات غير النفطية من خلال إجراءات السياسة الضريبية بما فِيْ ذلك الحفاظ على معدل ضريبة القيمة المضافة الحالي وتحسين إدارة الإيرادات.