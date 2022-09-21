صندوق النقد الدولي يحدد شرطاً قبل دراسة طلب لبنان الحصول على برنامج مالي

وقال إن الاقتصاد اللبناني لا يزال اليوم الأربعاء يعاني من ضغوط شديدة بسبب الجمود المستمر فِيْ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة بشدة وعدم اليقين الكبير.

أوضح صندوق النقد الدولي أنه يجب استكَمْال الإجراءات المسبقة حتى يتمكن مجلس إدارة الصندوق من دراسة طلب لبنان لبرنامج مالي.

وأضاف الصندوق أن تقدم لبنان فِيْ تنفِيْذ الإصلاحات التي أقرها صندوق النقد الدولي يسير بخطى بطيئة للغاية، بحسب رويترز.

وتابع “سيبقى صندوق النقد الدولي على اتصال بالسلطات اللبنانية لدفع أجندة الإصلاح”.

وأضاف أن الخسائر الكبيرة فِيْ القطاع المصرفِيْ اللبناني يجب الاعتراف بها ومعالجتها مقدما.

وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن عَنّْ زيارة فريق من الصندوق إلَّى لبنان لبحث أسباب التأخير فِيْ تنفِيْذ الإصلاحات المتفق عليها والمطلوبة للحصول على قرض من الصندوق فِيْ ظل تدهُور الأوضاع المعيشية فِيْ البلاد.

وقال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس “نتطلع إلَّى دعم لبنان بأكبر قدر ممكن من القوة. إنه وضع صعب”.

وتابع “كان هناك تقدم بطيء فِيْ تنفِيْذ بعض الإجراءات الضرورية التي نعتقد أنها ضرورية للمضي قدما فِيْ برنامج (القرض)”.