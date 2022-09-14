صندوق النقد الدولي يحذر من “انفجار الديون”

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، إن الصين وكبار الدائنين يتحملون مسؤولية منع انفجار مشاكل الديون التي تواجه الأسواق الناشئة.

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، يوم الثلاثاء، إن الصين ودائنين رئيسيين آخرين يتحملون مسؤولية منع انفجار مشاكل الديون التي تواجه الأسواق الناشئة والبلدان منخفضة الدخل.

خلال حدث استضافه مركز التنمية العالمية، أضافت أن 25٪ من الأسواق الناشئة و 60٪ من البلدان منخفضة الدخل “فِيْ حالة ضائقة ديون أو قريبة منها”.

وقالت “رسالتي إلَّى كبار الدائنين، الصين والقطاع الخاص، هِيْ أنه كلما زادت حصتك، زادت مسؤوليتك. ومن مصلحتك كَمْقرضين منع المشكلة من الانفجار”.

وكان الصندوق قد أكد أنه بصدد زيادة التمويل الطارئ للدول المتضررة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ونقص إمداداتها بسبب الحرب فِيْ أوكرانيا، حيث إن 20 إلَّى 30 دولة فِيْ حاجة ماسة لهذه الإمدادات.

وقالت جورجيفا إن أعضاء مجلس إدارته كانوا “إيجابيين للغاية” بشأن خطة المساعدة المقترحة عَنّْدما اجتمعوا بشكل غير رسمي يوم الاثنين، وأعربت عَنّْ أملها فِيْ أن يوافقوا عليها للسماح بصرف الأموال بسرعة.

ستسمح الخطة للصندوق بتقديم تمويل طارئ إضافِيْ غير مشروط للبلدان التي تضررت بشدة من أزمة الغذاء، التي أثارتها الحرب الروسية فِيْ أوكرانيا، والتضخم العالمي فِيْ أعقاب جائحة فِيْروس كورونا.

وقال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، جيري رايس، إن الصندوق أقرض أكثر من 268 مليار دولار إلَّى 93 دولة منذ بداية الوباء، ويبحث فِيْ “جميع الخيارات لتعزيز مجموعة أدواتنا، بما فِيْ ذلك مساعدة البلدان المتضررة من أزمة الغذاء”.

وأضاف أن الصندوق قدم قروضا بقيمة 27 مليار دولار لـ 57 دولة منخفضة الدخل، ويواصل تشجيع دوله الأعضاء على “الحضور إلينا مبكرا للحصول على الدعم المالي المطلوب”.

وقالت مصادر مطلعة إن الاقتراح الذي نوقش يوم الاثنين سيسمح لجميع الدول الأعضاء باقتراض ما يصل إلَّى 50 فِيْ المائة إضافِيْة من حصتها فِيْ صندوق النقد الدولي بموجب أداة التمويل السريع للصندوق، مع قدرة البلدان منخفضة الدخل على الاستفادة من تسهِيْل الائتمان السريع.

ارتفعت أسعار المواد الغذائية، التي غذت التضخم بالفعل، فِيْ جميع أنحاء العالم بعد بدء حرب أوكرانيا بسبب إغلاق طرق الإمداد والعقوبات والقيود التجارية الأخرى.