صندوق النقد الدولي يزور تونس هذا الأسبوع لبدء التفاوض حول قرض

أعلن مسؤول بالبنك المركزي التونسي أنه من المتوقع وصول بعثة من صندوق النقد الدولي إلَّى تونس يوم الإثنين لبدء المفاوضات حول هذا الموضوع.

وأوضح المسؤول أن “وفدا من صندوق النقد الدولي سيزور تونس اعتبارا من غد الإثنين، والهدف من هذه المهمة إطلاق مفاوضات رسمية مع السلطات التونسية”.

وستتركز المناقشات مع فريق صندوق النقد الدولي على برنامج الإصلاح الذي اقترحته الحكومة برئاسة نجلاء بودن، ويشترط الصندوق أن يصاحب القرض تنفِيْذ إصلاحات جذرية، بحسب وكالة فرانس برس.

ويقدر الخبراء أن حجم القرض المعَنّْي يبلغ نحو ملياري يورو.

طلبت تونس هذا القرض لمساعدتها على التعامل مع أزمة مالية حادة تفاقمت بسبب احتكار الرئيس قيس سعيد للسلطتين التنفِيْذية والتشريعية فِيْ يوليو 2022.

اقترحت الحكومة على صندوق النقد الدولي خطة إصلاح تنص على تجميد فاتورة أجور القطاع العام، وخفض دعم السلع الأساسية، وإعادة هِيْكلة الشركات العامة.

لكن الاتحاد العام التونسي للشغل القوي رفض خطة الإصلاح الحكومية التي طالب بها صندوق النقد الدولي.

من جهته، شدد سعيد، لدى استقباله مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فِيْ صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، فِيْ 21 حزيران / يونيو، على “ضرورة إدخال إصلاحات كبرى”، لكنه شدد على ضرورة “المراقبة”. الأبعاد الاجتماعية “.

لاحظ فريق صندوق النقد الدولي الذي زار تونس فِيْ مارس / آذار “التحديات الهِيْكلية الكبرى” التي تواجه تونس مع “اختلالات عميقة فِيْ الاقتصاد الكلي، ونمو ضعيف للغاية على الرغم من إمكاناتها القوية، ومعدلات بطالة عالية للغاية، واستثمارات منخفضة للغاية، وتفاوتات اجتماعية”.

يضاف إلَّى هذه الصعوبات الرئيسية تأثير الحرب فِيْ أوكرانيا، والتي تسببت فِيْ ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية. تعتبر أوكرانيا وروسيا من الموردين الرئيسيين للقمح لدول المغرب العربي.