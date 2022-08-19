صندوق النقد العربي بورصة أبوظبي الأفضل أداء فِيْ المنطقة

قال صندوق النقد العربي، إن سوق أبوظبي للأوراق المالية، حقق تقدماً فِيْ البورصات العربية من حيث الأداء خلال الأسبوع الماضي.

وأوضح أن هذا التقدم جاء بارتفاع مؤشره بنسبة 3.6٪، بالإضافة إلَّى تحقيق أكبر زيادة فِيْ القيمة السوقية بنسبة 3.03٪ بفضل ارتفاع مؤشرات الأداء لقطاعات المواد الأساسية والخدمات المالية والطاقة.

ارتفاع القيمة السوقية للبورصات العربية

وأضاف الصندوق – فِيْ النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية الصادرة اليوم – أن القيمة السوقية للبورصات العربية ارتفعت بنسبة 2.5٪ أي ما يعادل نحو 110 مليارات و 637 مليونا و 836 ألف دولار فِيْ نهاية التعاملات الماضية. أسبوع.

وذكرت النشرة أن تسع بورصات عربية شهدت ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي، يتصدرها سوق أبو ظبي للأوراق المالية بنسبة 3.6٪، ثم بورصتي دبي وقطر، بزيادة نسبتها 2.35٪ و 2.75٪ على التوالي. كَمْا سجلت بورصات السعودية والدار البيضاء ودمشق وفلسطين ارتفاعا بنسب تراوحت بين 1.2٪ و 1.95٪، فِيْما شهدت بورصتا تونس وعمان تحسنا بنسبة تقل عَنّْ 1٪.

وأشارت النشرة إلَّى أن القيمة السوقية للبورصات العربية المدرجة فِيْ قاعدة بيانات الصندوق والمتكونة من 13 بورصة عربية، ارتفعت إلَّى 4 ترليون و 575 مليارا و 88 مليون دولار نهاية الأسبوع الماضي، مقابل نحو 4 ترليون و 464 مليارا. و 450 مليون دولار نهاية الأسبوع السابق، مبيناً أن معظم مؤشرات أداء البورصات العربية استمر فِيْ جني المكاسب خلال الأسبوع الماضي، تماشياً مع التحسن الذي شهدته معظم الأسواق المالية العالمية، لا سيما الأسواق المالية. أمريكا وأوروبا وعدد من البورصات الآسيوية.

نمو المبيعات

وأشارت النشرة إلَّى عدة عوامل إيجابية ساهمت فِيْ ارتفاع مؤشرات الأداء فِيْ عدد من البورصات العربية منها نمو قيم التداول والقيمة السوقية فِيْ غالبية البورصات العربية، فضلا عَنّْ استمرار الجهُود. البورصات العربية نحو توسيع قاعدة الشركات المدرجة فِيْ الأسواق الرئيسية والثانوية خلال الأسبوع الماضي، بالإضافة إلَّى استمرارها فِيْ إعلان النتائج الإيجابية للشركات المدرجة، بالإضافة إلَّى تحسن نشاط الاستثمار الأجنبي على المستوى المؤسسي والأفراد. المستويات.

وأكدت النشرة أن السلطات التشريعية فِيْ بعض البورصات العربية واصلت جهُودها نحو تفعيل الأطر التنظيمية المتعلقة بعمليات التداول، أسوة بالبورصة المصرية التي قامت بتفعيل استخدام “آلية التنفِيْذ العكسي لعمليات التداول”.