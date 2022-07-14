صندوق النقد المشهد الاقتصادي “ازداد قتامة” وتوقعات بمزيد من التدهُور فِيْ 2023

حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، الأربعاء، من أن المشهد الاقتصادي العالمي “أصبح أكثر كآبة” وقد يتدهُور أكثر بسبب الحرب فِيْ أوكرانيا والتضخم السريع الذي تسببت فِيْه.

يأتي التحذير بعد أشهر فقط من تخفِيْضات 2022 و 2023.

جاءت الحرب فِيْ أوكرانيا فِيْ وقت كان العالم يكافح فِيْه للتعافِيْ من تداعيات وباء كوفِيْد وأدى إلَّى تسارع التضخم، مما يهدد المكاسب التي تحققت خلال العامين الماضيين، بحسب وكالة فرانس برس.

وقالت جورجيفا فِيْ تدوينة نشرتها قبل اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظي البنوك المركزية فِيْ بالي يومي الجمعة والسبت، إن صندوق النقد الدولي “يتوقع مزيدًا من التدهُور فِيْ النمو العالمي” فِيْ 2022 و 2023.

وكتبت جورجيفا “سيكون عام 2022 صعبًا – وربما يكون عام 2023 أكثر صعوبة مع زيادة خطر الركود”.

من المقرر أن يصدر صندوق النقد الدولي تقريره المحدث عَنّْ التوقعات الاقتصادية العالمية فِيْ وقت لاحق من هذا الشهر، والذي قالت جورجيفا إنه سيخفض تقديرات النمو العالمي من 3.6٪ فِيْ أبريل.

وقالت “لقد حذرنا من أن الأمور قد تزداد سوءًا بالنظر إلَّى المخاطر السلبية المحتملة”. “ومنذ ذلك الحين، ظهرت العديد من هذه المخاطر واشتدت حدة الأزمات المتعددة التي تواجه العالم”.

وأضافت أن التوقعات “لا تزال غير مؤكدة للغاية” وحذرت من أن أشد البلدان فقرا ستكون الأكثر تضررا.

وأوضحت أن مخاطر “الاضطرابات الاجتماعية” تتزايد بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.

التعاون متعدد الأطراف

بعد عقد من التضخم المنخفض، ارتفعت الأسعار فِيْ جميع أنحاء العالم وسط طلب قوي على السلع التي فاق العرض حيث بدأت الاقتصادات فِيْ العودة إلَّى طبيعتها. لكن الُغُزو الروسي لأوكرانيا والعقوبات المفروضة على موسكو أدى إلَّى ارتفاع أسعار الوقود والغذاء بشكل حاد.

أوكرانيا وروسيا منتجان رئيسيان للحبوب، وروسيا مصدر رئيسي للطاقة إلَّى أوروبا، وقد قلصت إمدادات الغاز الطبيعي إلَّى المنطقة.

كَمْا أدى التضخم إلَّى تعقيد عملية صنع السياسات حيث ترفع البنوك المركزية الرئيسية أسعار الفائدة لاحتواء الأسعار، لكن هذا يزيد من تكاليف الاقتراض للأسواق الناشئة والبلدان النامية التي تواجه أعباء ديون عالية.

لكن جورجيفا قالت إن مكافحة ارتفاع الأسعار أمر بالغ الأهمية، على الرغم من مخاطر حدوث ركود.

وقالت “سيكون للتصرف الآن آثار ضارة أقل مما لو تصرفنا لاحقًا”.

وقالت إن معالجة آثار الحرب والوباء أولوية قصوى لا يمكن معالجتها إلا من خلال المساعدات المالية “المتعددة الأطراف” وتخفِيْف الديون.

وقالت إن “خفض الديون ضرورة ملحة خاصة فِيْ الاقتصادات الناشئة والنامية التي تكون التزاماتها المالية مقومة بالعملات الأجنبية والتي هِيْ بدورها الأكثر عرضة للتأثر بالظروف المالية العالمية المشددة”.

وأشارت جورجيفا إلَّى أن الأولوية القصوى هِيْ خفض التضخم، بما فِيْ ذلك عَنّْ طريق خفض الإنفاق الحكومي، مما سيساعد جهُود البنك المركزي.

ودعت مجموعة العشرين إلَّى تعزيز “العمل الدولي المنسق”، بما فِيْ ذلك للدول الغنية التي تقدم مساعدات أساسية للدول الفقيرة.

وحذرت جورجيفا من أن اقتصادات معظم الدول “معزولة تمامًا” عَنّْ الأسواق العالمية بسبب الضغوط المالية، وتفتقر إلَّى شبكة أمان كبيرة فِيْ السوق المحلية.

وأضافت “إنهم يطالبون المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات جريئة لدعم شعوبهم. هذه دعوة يجب أن نستجيب لها”.