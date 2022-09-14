صندوق النقد “تمويل طارئ” للبلدان المتضررة من ارتفاع أسعار الغذاء

وأكد نقص الإمدادات بسبب الحرب فِيْ أوكرانيا، حيث هناك 20 إلَّى 30 دولة فِيْ حاجة ماسة لهذه الإمدادات.

وقالت مديرة الصندوق كريستالينا جورجيفا يوم الثلاثاء إن أعضاء مجلس إدارتها كانوا “إيجابيين للغاية” بشأن خطة المساعدة المقترحة عَنّْدما اجتمعوا بشكل غير رسمي يوم الاثنين، على أمل الموافقة عليها للسماح بصرف الأموال بسرعة.

ستسمح الخطة – التي أوردتها رويترز لأول مرة يوم الاثنين – لصندوق النقد الدولي بتقديم تمويل طارئ إضافِيْ غير مشروط للبلدان المتضررة بشدة من أزمة الغذاء الناجمة عَنّْ الحرب الروسية على أوكرانيا والتضخم العالمي فِيْ أعقاب جائحة كوفِيْد -19.

وقالت جورجيفا فِيْ مؤتمر استضافه مركز التنمية العالمية “هناك شعور بالإلحاح لذلك يجب أن نتحرك”. “ما نقترحه هُو زيادة وصول البلدان الأكثر ضعفا إلَّى التمويل الطارئ لمدة عام.”

وأشارت إلَّى أن التغييرات ستفِيْد البلدان منخفضة الدخل المستوردة للغذاء التي شهدت ارتفاعًا هائلاً فِيْ تكاليفها، أو دول أخرى مثل أوكرانيا التي شلت الحرب صادراتها.

صرحت جورجيفا أن البرنامج سيكون متاحًا للبلدان التي ليس لديها بالفعل برنامج أكبر لصندوق النقد الدولي، وقدرت أن حوالي 50 دولة ستكون مؤهلة، ومن المتوقع أن يكون 20 إلَّى 30 هم الأكثر احتياجًا.

بدوره، قال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، جيري رايس، إن الصندوق أقرض أكثر من 268 مليار دولار إلَّى 93 دولة منذ بداية الوباء، ويدرس “جميع الخيارات لتعزيز مجموعة أدواتنا، بما فِيْ ذلك مساعدة البلدان المتضررة من أزمة الغذاء”.

وأضاف أن الصندوق قدم قروضا بقيمة 27 مليار دولار لـ 57 دولة منخفضة الدخل، ويواصل تشجيع دوله الأعضاء على “الحضور إلينا مبكرا للحصول على الدعم المالي المطلوب”.

وقالت مصادر مطلعة إن الاقتراح الذي نوقش يوم الاثنين سيسمح لجميع الدول الأعضاء باقتراض ما يصل إلَّى 50 فِيْ المائة إضافِيْة من حصتها فِيْ صندوق النقد الدولي بموجب أداة التمويل السريع للصندوق، مع قدرة البلدان منخفضة الدخل على الاستفادة من تسهِيْل الائتمان السريع.