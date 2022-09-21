صندوق النقد عَنّْ الإصلاح الاقتصادي فِيْ لبنان “بطيء للغاية”

انتقد صندوق النقد الدولي إجراءات الإصلاح الاقتصادي فِيْ لبنان، رغم الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه فِيْ أبريل / نيسان لصرف قرض طارئ.

قال صندوق النقد الدولي فِيْ بيان، الأربعاء، فِيْ ختام زيارة لبيروت شملت اجتماعات مع عدد من المسؤولين، وعلى رأسهم إرنستو راميريز ريغو، إن السلطات اللبنانية تقدم فِيْ تنفِيْذ الإصلاحات المطلوبة للإفراج عَنّْ أموال الإغاثة من. الصندوق لا يزال بطيئا للغاية.

اتفق لبنان مع صندوق النقد الدولي على تنفِيْذ قائمة من عشرة إصلاحات للحصول على 3 مليارات دولار لوقف الانهِيْار المالي الذي أغرق ثمانية من كل عشرة أشخاص فِيْ هُوة الفقر. هذا الانهِيْار المالي هُو من بين الأسوأ فِيْ العالم منذ الثورة الصناعية.

وقال الصندوق “على الرغم من الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات لمعالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية العميقة فِيْ لبنان، فإن التقدم فِيْ تنفِيْذ الإصلاحات المتفق عليها بموجب اتفاق أبريل (على مستوى الخبراء) لا يزال بطيئا للغاية”.

هذا هُو التقييم العام الأول لصندوق النقد الدولي لأداء لبنان فِيْ تنفِيْذ الإصلاحات، والتي تشمل قوانين ضوابط رأس المال والسرية المصرفِيْة وميزانية 2022.

اجتمعت الهِيْئة العامة لمجلس النواب الأسبوع الماضي لمناقشة الميزانية، لكن الجلسة لم تعقد بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني بعد انسحاب النواب. ستستأنف المناقشات فِيْ 26 سبتمبر.

القوانين قيد المناقشة

ولا تزال الهِيْئة العامة لمجلس النواب تناقش قانون ضوابط رأس المال وتعديل قانون السرية المصرفِيْة الذي أقرته فِيْ يوليو تموز وأعيد إلَّى النواب لته.

كَمْا ذكر بيان صندوق النقد الدولي أن خطة التعافِيْ المالي للبنان يجب أن تحترم التسلسل الهرمي المعترف به دوليًا للمطالبات، حيث تحظى الدولة والمودعون بحماية أكبر من القطاع الخاص.

قال صندوق النقد الدولي إن صغار المودعين فِيْ لبنان يجب أن يتمتعوا بالحماية الكاملة والحد من اللجوء إلَّى الموارد العامة.

وافقت الحكومة اللبنانية على خارطة طريق للتعافِيْ المالي فِيْ مايو، لكنها تواجه اعتراضات كبيرة من البنوك والقطاع الخاص.

بعد لقائه وفد صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء، قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن “فاعلين محليين” أبطأوا التقدم نحو الإصلاح.

فشل الاتفاق الأولي

وأعلن الصندوق فِيْ نيسان / أبريل أنه توصل إلَّى اتفاق مبدئي مع لبنان بشأن خطة مساعدة بقيمة 3 مليارات دولار على مدى أربع سنوات. لكن تطبيقه مرتبط بالتزام الحكومة بتنفِيْذ الإصلاحات السابقة وموافقة مجلس النواب على مشاريع قوانين عاجلة، أبرزها قانون “مراقبة رأس المال” الذي يقيد عمليات السحب وتحويل العملات الأجنبية من البنوك، ومشروع قانون موازنة 2022، بالإضافة إلَّى إقرار التشريعات. إعادة هِيْكلة القطاع المصرفِيْ وتعديل قانون السرية المصرفِيْة.

واعتبر ريجوت أن “غالبية الإجراءات السابقة لم يتم تنفِيْذها”، على الرغم من أنها، إلَّى جانب إصلاحات أخرى، “ضرورية لبدء تعافِيْ الاقتصاد اللبناني”.

وحذر من أن “تأخير تنفِيْذها لا يؤدي إلا إلَّى زيادة التكاليف على الدولة وسكانها”، مؤكدا أن استكَمْال الإصلاحات “ضروري لمجلس إدارة الصندوق للنظر فِيْ طلب برنامج مالي” لدعم لبنان.

وحث وفد الصندوق، خلال اجتماعاته، المسؤولين فِيْ بيروت على الإسراع بالموافقة على الإصلاحات قبل الانتخابات الرئاسية، بحسب وزير الاقتصاد المؤقت أمين سلام، الذي التقى بالوفد يوم الثلاثاء.

وقال سلام فِيْ تصريحات لوكالة فرانس برس الأربعاء إن الوفد بعث برسالة مفادها أن “الاهتمام بحساسية الوقت وضرورة تمرير القوانين الأربعة المطلوبة قبل دخول الانتخابات الرئاسية”.

وأضاف أن “الوفد كان واضحا أنه بمجرد الموافقة عليه، سنكون أقرب إلَّى اتفاق نهائي” مع صندوق النقد الدولي.

تنتهِيْ ولاية الرئيس الحالي ميشال عون فِيْ 31 تشرين الأول / أكتوبر، دون الاتفاق على مرشح حتى الآن، مما يثير مخاوف من دخول البلاد مرحلة فراغ رئاسي.

ولم تثمر جهُود رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة منذ الانتخابات النيابية التي جرت منتصف أيار (مايو) فِيْ بلد يقوم نظامه على المحاصصة بين المكونات السياسية والطائفِيْة.

على الرغم من أن البرلمان يدرس الموافقة على بعض مشاريع قوانين الإصلاح، إلا أنه لم يتم الاتفاق على أي نسخة نهائية منها حتى الآن. فِيْ الأسبوع الماضي، تم تأجيل جلسة الموافقة على موازنة 2022 إلَّى بداية الأسبوع المقبل.

تعتبر الأزمة الاقتصادية المطولة الأسوأ فِيْ تاريخ لبنان. ويقترن بشلل سياسي يمنع اتخاذ إجراءات تحد من التدهُور وتحسن نوعية حياة السكان الذين يعيش أكثر من ثمانين بالمئة منهم تحت خط الفقر.