صندوق النقد قانون السرية المصرفِيْة بلبنان لا يزال تشوبه “أوجه قصور رئيسية”

أبلغ صندوق النقد الدولي لبنان يوم الخميس أن بلاده ما زالت تعاني من “أوجه قصور كبيرة” وحث المسؤولين على إجراء جولة جديدة من التغييرات فِيْ خطواتهم الأولى نحو إصلاح القطاع المالي.

التقييم، الذي اطلعت عليه رويترز وأكده مسؤول حكومي، هُو أول تعليق من صندوق النقد الدولي على خطوات لبنان نحو تلبية قائمة مطالب تمويل بقيمة 3 مليارات دولار، مما سيخفف من أسوأ انهِيْار اقتصادي فِيْ البلاد منذ الحرب الأهلية بين البلدين. لبنان وسوريا. 1975 و 1990.

كان قانون السرية المصرفِيْة المعدل الذي تم تمريره فِيْ يوليو نسخة مخففة من المسودة الأصلية، مما أثار مخاوف من أن صندوق النقد الدولي لن يعتبره قويًا بما يكفِيْ ليكون إجراء إصلاحيًا حقيقيًا.

يوم الأربعاء الماضي، رفض الرئيس اللبناني ميشال عون التوقيع على مشروع القانون للمصادقة عليه، وبدلاً من ذلك أعاده إلَّى مجلس النواب لإجراء المزيد من التعديلات عليه.

وتلقى مسؤولون لبنانيون يوم الخميس رسالة من صندوق النقد الدولي جاء فِيْها أن القانون يشكل “إصلاحًا جوهريًا … لكن لا تزال هناك بعض النواقص الرئيسية”.

وقال إنه ينبغي منح المزيد من الوكالات الحكومية الوصول إلَّى البيانات المصرفِيْة، بما فِيْ ذلك للأغراض الإدارية، وليس فقط كجزء من التحقيقات الجنائية، كَمْا تنص المسودة الحالية.

وأضافت الرسالة أن المسؤولية الجنائية لخرق السرية المصرفِيْة يمكن أن تقوض الكشف عَنّْ الأنشطة الإجرامية أو المشبوهة.

ولم يرد صندوق النقد الدولي على الفور على طلب للتعليق.

تسبب الانهِيْار المالي فِيْ لبنان على مدى السنوات الثلاث الماضية فِيْ انخفاض قيمة العملة بأكثر من 90٪، ونشر الفقر، وشل النظام المالي، وتجميد مدخرات المودعين.

تريد الدول المانحة من لبنان أن يسن إصلاحات لمعالجة الأسباب الجذرية لهذا الانهِيْار، بما فِيْ ذلك عقود من الهدر الحكومي والفساد، قبل منحه المساعدة اللازمة.

تحث اتفاقية مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي لبنان على سن قانون جديد للسرية المصرفِيْة “يتماشى مع المعايير الدولية لمكافحة الفساد ويزيل بشكل فعال العقبات أمام إعادة هِيْكلة القطاع المصرفِيْ والرقابة عليه، وإدارة الضرائب، وكذلك الكشف عَنّْ الجرائم المالية والتحقيق فِيْها، و استرداد الموجودات.”