صندوق النقد لا يستبعد حدوث ركود اقتصادي عالمي العام المقبل

وقالت إن النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي “ساءت كثيرا” منذ أبريل الماضي، مشيرة إلَّى أنها لا تستطيع استبعاد احتمال حدوث ركود عالمي العام المقبل فِيْ ظل المخاطر الهائلة الموجودة.

ونقلت “رويترز” عَنّْ جورجيفا، أن الصندوق سيخفض خلال الأسابيع المقبلة توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.6٪ للمرة الثالثة هذا العام، مشيرة إلَّى أن اقتصاديي الصندوق ما زالوا يعدون النسب الجديدة النهائية.

من المتوقع أن ينشر صندوق النقد الدولي توقعاته المحدثة لعامي 2022 و 2023 فِيْ أواخر يوليو، بعد خفض توقعاته بنحو 1٪ فِيْ أبريل.

حقق الاقتصاد العالمي معدل نمو بلغ 6.1٪ فِيْ عام 2022.

وأضافت جورجيفا “أصبحت التوقعات منذ آخر تحديث لنا فِيْ أبريل قاتمة إلَّى حد كبير”، مستشهدة بالتضخم العالمي الأكبر، والزيادات الأكثر أهمية فِيْ أسعار الفائدة، وتباطؤ النمو الاقتصادي فِيْ الصين، والعقوبات المتصاعدة المتعلقة بالحرب الروسية فِيْ أوكرانيا.

تابعت جورجيفا “نحن فِيْ وسط أمواج متقطعة”.

وردا على سؤال حول ما إذا كان بإمكانها استبعاد حدوث ركود عالمي، شددت جورجيفا على أن “المخاطر تتزايد، لذا لا يمكننا استبعادها”.

وقالت إن البيانات الاقتصادية الأخيرة أظهرت أن بعض الاقتصادات الكبيرة، بما فِيْ ذلك اقتصادات الصين وروسيا، انكَمْشت فِيْ الربع الثاني، مشيرة إلَّى أن المخاطر قد تكون أعلى فِيْ عام 2023.

وأضافت “سيكون عام 2022 صعباً، لكن قد يكون عام 2023 أكثر صعوبة، وتزداد مخاطر الركود فِيْ عام 2023”.

أعلن رئيس مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي جيروم باول الشهر الماضي أن البنك المركزي الأمريكي لا يحاول هندسة الركود، ولكنه ملتزم تمامًا بالسيطرة على الأسعار حتى لو أدى ذلك إلَّى مخاطر الانكَمْاش الاقتصادي.

وأشارت جورجيفا إلَّى أن تشديد السياسات المالية لفترة أطول من شأنه أن يزيد من تعقيد آفاق الاقتصاد العالمي، لكنها أضافت أنه من الضروري التحكَمْ فِيْ ارتفاع الأسعار.