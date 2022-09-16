صندوق النقد “متشائما” الاقتصاد العالمي يشهد تباطؤاً أكبر فِيْ الربع الثالث

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، جيري رايس، الخميس، إن مخاطر التراجع تهِيْمن على التوقعات الاقتصادية العالمية، ومن المتوقع أن تنزلق بعض الدول إلَّى الركود فِيْ عام 2023، لكن من السابق لأوانه تحديد احتمال حدوث ركود عالمي واسع النطاق.

وقالت رايس للصحفِيْين إن كَمْية كبيرة من البيانات تشير إلَّى مزيد من فقدان الزخم فِيْ الربع الثالث، لكنه لم يخض فِيْ أي تعديلات أخرى لتوقعات صندوق النقد الدولي.

خفض صندوق النقد الدولي فِيْ يوليو توقعاته للنمو العالمي إلَّى 3.2٪ فِيْ 2022 و 2.9٪ فِيْ 2023، وسيصدر توقعات جديدة الشهر المقبل، وفقا لرويترز.

جدير بالذكر أن المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، قالت يوم الأربعاء إنه يتعين على مسؤولي البنك المركزي الحفاظ على تصميمهم على محاربة التضخم المرتفع، بحجة أن العديد من الاقتصاديين أخطأوا عَنّْدما توقعوا العام الماضي انحسار التضخم.

وأضافت كريستالينا جورجيفا “التضخم عَنّْيد وقاعدته أوسع مما كنا نظن … ما يعَنّْيه هذا هُو أن محافظي البنوك المركزية بحاجة إلَّى المثابرة فِيْ محاربته”.

وقالت جورجيفا إنه إذا أظهرت السياسات المالية والنقدية أداءً جيدًا، فقد يكون العام المقبل أقل إيلامًا، مضيفة أنه إذا لم يتم استهداف السياسات المالية بشكل كافٍ، فقد تصبح “عدو السياسة النقدية وتغذي التضخم”.