صندوق النقد ملتزمون بالعمل مع السلطات المصرية لاستقرار الاقتصاد

قال صندوق النقد الدولي، إنه ملتزم تمامًا بالعمل مع السلطات المصرية لتحقيق الاستقرار فِيْ الاقتصاد والتعامل مع تداعيات الحرب فِيْ أوكرانيا، بحسب رويترز.

قال الخبير الاقتصادي هاني جنينة إن مصر لم تتوصل بعد إلَّى تحديد قيمة القرض من صندوق النقد الدولي.

وقال جنينة فِيْ مقابلة مع العربية إنه كلما انخفض مبلغ القرض قل الشروط المفروضة على مصر.

ويرى أنه إذا انخفضت قيمة القرض أو ضعفت، فلن يكون فعالاً ولن يدرء خوف المستثمرين من قدرة مصر على التعافِيْ من هذه الأزمة على المدى القصير.

وشدد الجنينة على أنه لا يمكن التغاضي عَنّْ تغيير سعر صرف الجنيه، مشيرا إلَّى مرونة سعر الصرف والتقشف كَمْبدأين أساسيين للتعاون مع الصندوق.

وقع أحد البنوك اتفاقية الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 6 مليارات دولار قبل نهاية سبتمبر.

ويرى البنك أن الحركة فِيْ سعر الصرف ستكون تدريجية ومن المتوقع أن يرتفع سعر الدولار إلَّى 20.75 جنيه بنهاية العام الجاري.

وفِيْ سياق متصل، حافظ البنك على توقعاته لمعدلات التضخم لتصل إلَّى 11.6٪ فِيْ العام المنتهِيْ فِيْ يونيو 2023، وأن تصل إلَّى ذروتها عَنّْد 15٪ فِيْ الربع الرابع من عام 2022.

يشار إلَّى أن معدل التضخم سجل 14.6٪ فِيْ أغسطس بسبب ارتفاع أسعار الوقود، ووفقًا للبنك، من المتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة 100 نقطة أساس فِيْ اجتماعه فِيْ 22 سبتمبر للحد من هذه المعدلات.