صندوق النقد يبحث توسيع نطاق الحصول على مساعدات طارئة لمواجهة ارتفاع أسعار الغذاء

وقالت مصادر مطلعة لـ “رويترز”، إنها تبحث عَنّْ سبل لتقديم تمويل طارئ للدول التي تواجه صدمات أسعار الغذاء بسبب الحرب، وستناقش الإجراءات فِيْ اجتماع المجلس التنفِيْذي، اليوم الاثنين.

سيتم تقديم الخطة، التي لم يتم الكشف عَنّْها من قبل، فِيْ اجتماع غير رسمي لمجلس الإدارة.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم نشر اسمها لأن الأمر لا يزال قيد الة، إن ذلك سيسمح لصندوق النقد الدولي بمساعدة أوكرانيا والدول الأخرى المتضررة بشدة من الحرب الروسية فِيْ أوكرانيا دون فرض الشروط المطلوبة فِيْ برامج التمويل العادية، لكن لم يتضح بعد حجم ونطاق التدابير. .

وأضافت المصادر أنه من المتوقع إجراء تصويت رسمي يدعم الإجراء – الذي وضعه خبراء صندوق النقد الدولي فِيْ الأشهر الأخيرة – قبل الاجتماعات السنوية للصندوق فِيْ أكتوبر.

وذكرت المصادر أنه فِيْ حالة الموافقة عليها، فإنها ستزيد مؤقتًا من الحدود الحالية للوصول وتسمح لجميع الدول الأعضاء باقتراض ما يصل إلَّى 50٪ إضافِيْة من حصتها فِيْ صندوق النقد الدولي بموجب أداة التمويل السريع لصندوق النقد الدولي وأداة الائتمان السريع التي تقدم خدمات منخفضة. – دول الدخل.

ارتفعت أسعار المواد الغذائية فِيْ جميع أنحاء العالم بعد بدء الحرب بسبب إغلاق طرق الإمداد والعقوبات والقيود التجارية الأخرى، لكن صفقة بوساطة الأمم المتحدة سمحت باستئناف صادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية الشهر الماضي بدأت فِيْ تحسين التدفقات التجارية وخفض الأسعار فِيْ الآونة الأخيرة. أسابيع.

فِيْ يوليو، توقع البنك الذي يتخذ من واشنطن مقراً له أن يصل التضخم إلَّى 6.6٪ فِيْ الاقتصادات المتقدمة هذا العام و 9.5٪ فِيْ اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، مما يشكل “خطراً واضحاً” على استقرار الاقتصاد الكلي الحالي والمستقبلي.

وقد دعا العديد من البلدان الأفريقية وغيرها من البلدان الفقيرة التي تعاني من نقص الغذاء والجوع الحاد إلَّى مزيد من الأموال، ولكن لم يتضح على الفور عدد البلدان التي ستسعى للحصول على مساعدات تمويلية إضافِيْة.

سيوفر اقتراح صندوق النقد الدولي بعض المساعدة المحدودة لأوكرانيا، لكن مسؤوليها يقولون إنهم بحاجة إلَّى حزمة تمويل “كاملة” فِيْ الوقت الذي يسعون فِيْه إلَّى إبقاء الحكومة تعمل فِيْ الوقت الذي تخوض فِيْه أول حرب كبرى فِيْ أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال متحدث باسم صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي، لـ “رويترز”، إن البنك الدولي “يواصل التعامل عَنّْ كثب مع السلطات الأوكرانية ويدرس حاليًا جميع الخيارات الممكنة لتقديم مزيد من الدعم لأوكرانيا فِيْ هذه الظروف الصعبة”.

دعم الدائنون الأوكرانيون فِيْ الخارج تجميدًا لمدة عامين لمدفوعات ما يقرب من 20 مليار دولار من السندات الدولية، لكن يتعين على البلاد سداد 635 مليون دولار من المدفوعات الرئيسية على قروض صندوق النقد الدولي السابقة بدءًا من منتصف سبتمبر.

وافق صندوق النقد الدولي فِيْ مارس / آذار على تمويل طارئ بقيمة 1.4 مليار دولار لأوكرانيا للمساعدة فِيْ تلبية احتياجات الإنفاق العاجلة والتخفِيْف من تأثير الحرب.

ومن المتوقع أن ينكَمْش اقتصادها بنسبة 35٪ هذا العام.

أفاد البنك الدولي فِيْ أغسطس / آب أن حرب روسيا مع أوكرانيا قد غيرت الأنماط العالمية للتجارة والإنتاج والاستهلاك للسلع بطرق من شأنها أن تحافظ على الأسعار عَنّْد مستويات عالية تاريخيًا حتى نهاية عام 2024.