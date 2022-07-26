صندوق النقد يثبت توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي هذا العام ويرفعها لعام 2023

توقع صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 7.6٪ هذا العام، و 3.7٪ خلال عام 2023.

كانت توقعات الصندوق فِيْ عام 2023 أعلى من توقعاته السابقة فِيْ أبريل الماضي عَنّْد 3.6٪، بينما أبقى على توقعاته لعام 2022 دون تغيير.

ورفع الصندوق توقعاته لنمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلَّى 4.8٪ خلال عام 2022، مقارنة بمعدل نمو 4.6٪ فِيْ توقعاته السابقة، فِيْما خفض توقعاته لعام 2023 إلَّى 3.5٪، مقارنة. إلَّى 3.7٪ فِيْ توقعاتها السابقة.

توقع الصندوق أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 7.6٪ فِيْ العام الجاري 2022، وأن يرتفع النمو غير النفطي إلَّى 4.2٪، وزيادة فائض الحساب الجاري إلَّى 17.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك احتواء التضخم الإجمالي عَنّْد 2.8٪. ٪ فِيْ المتوسط.

أكد خبراء صندوق النقد الدولي فِيْ بيانهم التمهِيْدي الذي صدر عقب اختتام زيارة مشاورات المادة الرابعة مع حكومة المملكة لعام 2022، يونيو الماضي، متانة اقتصادها وقوة مركزها المالي، مؤكدين أن الآفاق الاقتصادية للمملكة إيجابية على المديين القصير والمتوسط ​​، مع استمرار تعافِيْ معدلات النمو. النمو الاقتصادي، واحتواء التضخم، بالإضافة إلَّى تزايد قوة مركزها الاقتصادي الخارجي.