صندوق النقد يحدد مطالبه من الحكومة المصرية قبل القرض الجديد

وقال لتعزيز تنمية القطاع الخاص وتحسين الحكَمْ.

يأتي ذلك فِيْ وقت تسعى فِيْه مصر للحصول على قرض جديد لدعم الاقتصاد المتضرر من تداعيات الحرب فِيْ أوكرانيا.

وقال المجلس التنفِيْذي لصندوق النقد الدولي فِيْ بيان عقب اجتماعه لتقييم برنامج القروض الأخير فِيْ مصر، إن مصر بحاجة إلَّى “تقدم حاسم فِيْ إصلاحات مالية وهِيْكلية أعمق” لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد وجعله أكثر مرونة فِيْ مواجهة الصدمات.

فِيْ عام 2022، حصلت مصر على ترتيب احتياطي بقيمة 5.2 مليار دولار، بالإضافة إلَّى 2.8 مليار دولار إضافِيْة فِيْ إطار أداة التمويل السريع لصندوق النقد الدولي، مما يساعد السلطات على معالجة تأثير فِيْروس كورونا.

تجري الدولة الواقعة فِيْ شمال إفريقيا حاليًا محادثات مع المقرض الدولي للحصول على قرض جديد.

وجد تقييم صندوق النقد الدولي أن الترتيب البديل حقق هدفه الأساسي المتمثل فِيْ الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وأن تنفِيْذ السياسة كان يتماشى بشكل عام مع أهداف البرنامج.

لكن صندوق النقد الدولي أشار إلَّى هدف الحكومة المصرية المتمثل فِيْ تعزيز الثقة من خلال عملة مستقرة، قائلاً إنه “كان من الممكن حدوث تقلبات أكبر فِيْ أسعار الصرف خلال اتفاقية الاستعداد الائتماني لتجنب تراكَمْ الاختلالات الخارجية وتسهِيْل التكَيْفَ مع الصدمات”. وفقا لذلك. بلومبرج، وتها Al Arabiya.net.

وتكافح مصر، وهِيْ مستورد رئيسي للغذاء، للتعامل مع أسعار الحبوب القياسية التي أججها الصراع فِيْ أوروبا.

شهدت البلاد حوالي 20 مليار دولار من التدفقات الخارجة بعد أن خرج المستثمرون فِيْ الدين المحلي مما كان سوقًا مفضلاً.

وقالت الحكومة إنها تسعى لاستثمارات بمليارات الدولارات للقطاع الخاص وستعلن عَنّْ سياسات ملكية عامة جديدة هذا العام، وهُو ما قد يشهد تقليص الدولة لدور بعض الصناعات وبيع حصص فِيْ شركات من بينها شركتان مملوكتان للجيش.

ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة فِيْ مارس آذار للمرة الأولى منذ 2017، بينما سمح للعملة، التي ظلت مستقرة منذ نحو عامين، بالضعف بشكل حاد.

قال محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، فِيْ مارس / آذار، إن البنك المركزي استخدم احتياطيات النقد الأجنبي لحماية سعر الصرف أثناء الوباء.

ورحب صندوق النقد الدولي “بالاتصالات الأخيرة من قبل السلطات بشأن دور مرونة سعر الصرف فِيْ مجموعة أدوات السياسة”.