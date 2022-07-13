صندوق النقد يحذر تجنب الركود فِيْ الولايات المتحدة بات تحدياً أصعب

وحذر من أن تجنب الركود فِيْ الولايات المتحدة أصبح تحديًا أكثر صعوبة، لخفض توقعات النمو للاقتصاد الأمريكي مرة أخرى هذا العام إلَّى 2.3٪ من 2.9٪ فِيْ يونيو، بعد أن أظهرت البيانات الأخيرة ضعف الإنفاق الاستهلاكي.

كَمْا خفض الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2023 إلَّى 1٪ من 1.7٪ توقعها فِيْ يونيو.

وقال الصندوق إن تشديد مجلس الاحتياطي الاتحادي للسياسة النقدية من شأنه أن يساعد فِيْ خفض معدل التضخم إلَّى 1.9٪ بحلول الربع الرابع من العام المقبل، مقارنة بتوقعات التضخم التي وصلت إلَّى 6.6٪ فِيْ الربع الرابع من عام 2022.

ومع ذلك، أشار صندوق النقد الدولي إلَّى أن الأولوية الآن يجب أن تركز على تسريع تباطؤ النمو فِيْ الأجور والأسعار دون التسبب فِيْ ركود.