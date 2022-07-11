صندوق النقد يحذر من الديون العالمية دوامة هبوط مدمرة

حثت كريستالينا جورجيفا العضو المنتدب لصندوق النقد الدولي الصين واقتصادات مجموعة العشرين الأخرى على تخفِيْف ديون البلدان المثقلة بالديون.

وحذرت كريستالينا جورجيفا من أن عدم القيام بذلك يمكن أن يتسبب فِيْ “دوامة هبوط” مدمرة.

وقالت جورجيفا لرويترز إنه من المهم نقل ما يسمى بـ “الإطار المشترك” الذي وافقت عليه مجموعة العشرين ونادي باريس للدائنين الرسميين فِيْ أكتوبر 2022، والذي تم تعليقه إلَّى حد كبير لمعالجة الديون. فشل هذا الإطار فِيْ تحقيق نتيجة واحدة حتى الآن.

وقالت “هذا موضوع لا يمكننا أن نتقاعس عَنّْه”.

دوامة

وقال رئيس صندوق النقد الدولي فِيْ مقابلة أواخر الأسبوع الماضي قبل اجتماع المسؤولين الماليين فِيْ إندونيسيا هذا الأسبوع “إذا تلاشت الثقة إلَّى درجة الانحدار، فأنت لا تعرف أين ستنتهِيْ”.

وقالت جورجيفا إنها تحدثت مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، الذي يتولى الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين هذا العام، خلال اجتماع مجموعة السبع الشهر الماضي فِيْ ألمانيا وحثته على الضغط من أجل وحدة أكبر للديون قبل قمة مجموعة العشرين فِيْ نوفمبر.

بدأ المسؤولون الغربيون فِيْ تصعيد انتقاداتهم لعملية الإطار المشترك لمجموعة العشرين بعد ما يقرب من عامين من الوتيرة البطيئة للغاية التي تُعزى إلَّى حد كبير إلَّى التباطؤ فِيْ الصين، أكبر دائن سيادي فِيْ العالم، والدائنين من القطاع الخاص.

يعاني ثلث دول الأسواق الناشئة

وقالت جورجيفا إن ما يقرب من ثلث بلدان الأسواق الناشئة وأكثر من ضعف نصيب البلدان منخفضة الدخل تعاني من ضائقة ديون مع تدهُور الوضع بعد أن رفعت الاقتصادات المتقدمة أسعار الفائدة.

وأضافت أنه يجب الاتفاق على تخفِيْف أعباء ديون زامبيا وتشاد وإثيوبيا، الدول الأفريقية الثلاث التي طلبت المساعدة فِيْ إطار الإطار المشترك والتي تجتمع لجان الدائنين بها هذا الشهر.

وحثت الصين على تحسين التنسيق بين مقرضيها المتعددين، محذرة من أن بكين ستكون “أول من يخسر الكثير” إذا تحولت مشاكل الديون الحالية إلَّى أزمة كاملة.