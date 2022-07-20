صندوق النقد يحذر من ضربة اقتصادية موجعة لأوروبا فِيْ 2023

حذر صندوق النقد الدولي من ضربة اقتصادية موجعة للقارة الأوروبية قد تؤدي إلَّى انكَمْاش اقتصادي بنسبة 6٪ فِيْ اقتصادات جمهُورية التشيك والمجر وسلوفاكيا وإيطاليا العام المقبل فِيْ حال فرض حظر على الغاز الروسي.

يشار إلَّى أن مديرة الصندوق، كريستالينا جورجيفا، حذرت فِيْ وقت سابق من أن انقطاع إمدادات الغاز الطبيعي لأوروبا قد يؤدي إلَّى ركود ويفجر أزمة طاقة عالمية.

وفِيْ وقت سابق، قالت، إن الصندوق سيخفض بشكل كبير توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي فِيْ الة المقرر إجراؤها فِيْ نهاية الشهر الجاري.

وأشارت إلَّى ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وتباطؤ تدفقات رؤوس الأموال إلَّى الأسواق الناشئة، وتفشي فِيْروس كورونا فِيْ الصين، والذي بدوره يؤثر على النمو.

يشار إلَّى أن صندوق النقد الدولي كان قد خفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي فِيْ أبريل الماضي إلَّى 3.6٪ من 4.4٪ قبل الحرب الروسية الأوكرانية.