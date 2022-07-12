صندوق النقد يحذر من “قنبلة” الديون العالمية.. قد تسبب دوامة هبوط مدمرة

حثت كريستالينا جورجيفا، العضو المنتدب لصندوق النقد الدولي، الصين واقتصادات مجموعة العشرين الأخرى على تسريع تخفِيْف عبء الديون عَنّْ عدد متزايد من البلدان المثقلة بالأعباء، محذرة من أن عدم القيام بذلك قد يتسبب فِيْ “دوامة هبوط” مدمرة.

وقالت جورجيفا لرويترز إنه من المهم نقل ما يعرف باسم “الإطار المشترك” الذي وافقت عليه مجموعة العشرين ونادي باريس للدائنين الرسميين فِيْ أكتوبر / تشرين الأول 2022، والذي تم تعليقه إلَّى حد كبير لمعالجة الديون. فشل هذا الإطار فِيْ تحقيق نتيجة واحدة حتى الآن.

وأضافت “هذا موضوع لا يمكننا أن نتقاعس عَنّْه”.

قال رئيس صندوق النقد الدولي فِيْ مقابلة أواخر الأسبوع الماضي، قبل اجتماع المسؤولين الماليين فِيْ إندونيسيا هذا الأسبوع “إذا تراجعت الثقة إلَّى حد الانحدار، فأنت لا تعرف أين ستنتهِيْ”.

وقالت جورجيفا إنها تحدثت مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، الذي يتولى الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين هذا العام، خلال اجتماع مجموعة السبع الشهر الماضي فِيْ ألمانيا، وحثته على الضغط من أجل مزيد من الوحدة بشأن الديون قبل قمة مجموعة العشرين فِيْ نوفمبر.

بدأ المسؤولون الغربيون فِيْ تصعيد انتقاداتهم لعملية الإطار المشترك لمجموعة العشرين، بعد ما يقرب من عامين من الوتيرة البطيئة للغاية التي تُعزى إلَّى حد كبير إلَّى التباطؤ فِيْ الصين، والدائنين من القطاع الخاص.

وأشارت جورجيفا إلَّى أن ما يقرب من ثلث بلدان الأسواق الناشئة، وأكثر من ضعف نصيب البلدان منخفضة الدخل، تعاني من ضائقة ديون مع تدهُور الوضع بعد أن رفعت الاقتصادات المتقدمة أسعار الفائدة.

وأضافت أنه يجب الاتفاق على تخفِيْف أعباء ديون زامبيا وتشاد وإثيوبيا، الدول الأفريقية الثلاث التي طلبت المساعدة بموجب الإطار المشترك، والتي تجتمع لجان دائنيها هذا الشهر.

وحثت الصين على تحسين التنسيق بين مقرضيها المتعددين، محذرة من أن بكين ستكون “أول من يخسر الكثير” إذا تحولت مشاكل الديون الحالية إلَّى أزمة كاملة.