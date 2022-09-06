صندوق النقد يدعو الى “إصلاحات مالية عاجلة” فِيْ أوروبا

ودعا، مشيرا إلَّى أن هذه الإصلاحات “لا يمكن أن تنتظر”.

واعتبر أن “الإطار الاقتصادي الحالي فِيْ أوروبا قد فشل”، بالتزامن مع تصاعد الأزمة الاقتصادية فِيْ منطقة اليورو، والتي تجلى مؤخرًا فِيْ انخفاض حاد فِيْ سعر صرف اليورو، الذي وصل إلَّى أدنى مستوى له منذ 20 عامًا.

يعاني الاتحاد الأوروبي حاليًا من أزمة طاقة حادة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، مما دفع موسكو إلَّى قطع إمدادات الغاز عَنّْ معظم الدول الأوروبية التي تدعم أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي. وتعاني المنطقة أيضًا من مشاكل اقتصادية موازية بسبب الارتفاع الحاد فِيْ أسعار النفط، والذي نتج أيضًا عَنّْ الحرب نفسها.

ونقلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، فِيْ تقرير اطلعت عليه العربية نت، عَنّْ صندوق النقد الدولي قوله إن “إصلاح الإطار المالي للكتلة الأوروبية لا يمكن أن ينتظر، وهناك حاجة لصندوق جديد للتراجع الاقتصادي. . “

ويؤكد صندوق النقد الدولي أيضًا أن “الاتحاد الأوروبي يحتاج إلَّى صندوق جديد للمساعدة فِيْ إدارة الانكَمْاش فِيْ الدول الأعضاء ودفع الاستثمار الأخضر الدولي”.

وقال صندوق النقد الدولي إنه دعا إلَّى إصلاح عاجل للتعامل مع الكتلة الأوروبية للمالية العامة وسط تصاعد المخاطر الاقتصادية فِيْ المنطقة.

كَمْا حذر الصندوق من أن الإطار الاقتصادي الحالي للاتحاد “فشل” فِيْ مهمته الأساسية المتمثلة فِيْ احتواء مخاطر الميزانية.

فِيْ اقتراح، قال، يحتاج الاتحاد الأوروبي إلَّى إنشاء “قدرة مالية” جديدة يتم تمويلها من خلال إصدار الديون المشتركة وتدفقات الدخل الجديدة، واقترح صندوق النقد الدولي أن يأتي هذا إلَّى جانب تحديث القواعد المالية للاتحاد الأوروبي لتقديم موارد مالية عامة أكثر صلابة ومرونة. الأفضل للتعامل مع الأزمات الاقتصادية.

وأضاف صندوق النقد الدولي فِيْ ورقة نشرت يوم الاثنين “الصدمات المتعددة غير المسبوقة فوق مستويات الديون المرتفعة بالفعل تعقد إدارة السياسة المالية، وأسعار الفائدة آخذة فِيْ الارتفاع، وتطبيع السياسة النقدية مستمر على قدم وساق”.

يعتقد الصندوق أنه مع توجه دول الاتحاد الأوروبي إلَّى ركود محتمل مدفوع بالطاقة، وارتفاع أسعار الفائدة على خلفِيْة أعباء الديون المرتفعة، يجب أن تكون الحاجة إلَّى إصلاح سريع للسياسة المالية أولوية قصوى على أجندة الاتحاد الأوروبي.

أشار صندوق النقد الدولي إلَّى أن الاتحاد الأوروبي يحتاج الآن إلَّى تنفِيْذ “قدرة مالية الاتحاد الأوروبي جيدة التصميم” للمساعدة فِيْ استقرار الاقتصادات، خاصة عَنّْدما يكون لدى البنوك المركزية قوة قليلة للسياسة النقدية، ولإجراء استثمارات كبيرة لمعالجة تغير المناخ وتعزيز أمن الطاقة.

وأوضح أن هذا يجب أن يأتي جنبًا إلَّى جنب مع إصلاح شامل لاتفاقية الاستقرار والنمو الخاصة بالاتحاد الأوروبي، والتي تتطلب من الدول الأعضاء مراقبة سقف عجز يبلغ 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي وسقف ديون بنسبة 60٪ من الناتج.

تقول صحيفة فاينانشيال تايمز إن المفوضية الأوروبية تعمل حاليًا على مجموعة من المقترحات لإصلاح “اتفاقية الاستقرار والنمو” لجعلها أوضح وأكثر جدوى وأكثر استجابة لأعباء الدين العام المرتفعة التي نشأت عَنّْ اندلاع ” فِيْروس كورونا.

من المتوقع أن تطرح المفوضية مقترحات إصلاح الشهر المقبل، والتي قد تتطلب تشريعات جديدة من الاتحاد الأوروبي، وفقا لصحيفة فاينانشيال تايمز.

ذكر تقرير صندوق النقد الدولي أن الاتفاقية، فِيْ شكلها الحالي، قد فشلت فِيْ “هدفها الأساسي”، وهُو احتواء المخاطر المالية بشكل موثوق، ولم يقترح التخلي عَنّْ حدود 3٪ أو 60٪، لكنه دعا إلَّى اتخاذ إجراء سريع للتحسين. شروط موازنة الدول الأعضاء فِيْ ضوء قدرتها على تحمل الديون.

سيتعين على جميع دول الاتحاد الأوروبي سن أطر مالية متوسطة الأجل وتحديد سقف سنوي للإنفاق متعدد السنوات، مع قيام المجالس المالية الوطنية المستقلة بدور رقابي أقوى.

وقال صندوق النقد الدولي “يحتاج الاتحاد الأوروبي إلَّى قواعد مالية متجددة تكون مرنة لسياسات جريئة وسريعة عَنّْد الحاجة، ولكن دون تعريض الاستدامة المالية للخطر”.