صندوق النقد يعرض مساعدة بنغلادش فِيْ مواجهة أزمتها المالية

وقال يوم الأربعاء إنه مستعد لمساعدة بنجلاديش فِيْ برنامج مساعدات لمعالجة الأزمة الاقتصادية التي تواجهها بالإضافة إلَّى تمويل تحدياتها طويلة الأجل.

طلبت السلطات فِيْ هذه الدولة الواقعة فِيْ جنوب آسيا الأسبوع الماضي تمويلًا من صندوق النقد الدولي لمواجهة الصدمة المالية الناجمة عَنّْ ارتفاع أسعار موارد الطاقة عالميًا، والتي نجمت عَنّْ الُغُزو الروسي لأوكرانيا.

وشهدت بنجلاديش انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة فِيْ الأسابيع الأخيرة، وصلت فِيْ بعض الأحيان إلَّى 13 ساعة فِيْ اليوم، حيث تكافح المرافق لتوفِيْر ما يكفِيْ من الديزل والغاز لتلبية الطلب، مما أثار احتجاجات أصيب فِيْها العشرات وقتل شخصان.

وتفاقمت الأزمة بسبب تراجع قيمة العملة الوطنية وانخفاض احتياطيات النقد الأجنبي.

وقال متحدث باسم صندوق النقد الدولي فِيْ بيان “صندوق النقد الدولي مستعد لدعم بنجلادش بهذا الطلب”، مشيرا إلَّى أن “حجم المساعدة لم يناقش بعد”.

وذكرت صحيفة محلية أن الحكومة تسعى للحصول على 4.5 مليار دولار من هذه المؤسسة التي تتخذ من واشنطن مقراً لها.

يقول الاقتصاديون إن التاكا البنجلاديشي انخفض بنسبة 20٪ مقابل الدولار الأمريكي فِيْ الأشهر الثلاثة الماضية، مما أدى إلَّى تفاقم الأزمة المالية فِيْ البلاد.

يعاني العديد من دول جنوب آسيا من التضخم المتسارع والتدهُور المالي الناجم عَنّْ الرياح المعاكسة للاقتصاد العالمي، بما فِيْ ذلك سريلانكا المجاورة، والتي تتفاوض أيضًا على قرض من صندوق النقد الدولي.