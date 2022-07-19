صندوق النقد يكشف تطور محادثاته مع تونس.. تقدم بلا اتفاق

قال صندوق النقد الدولي إن محادثاته مع السلطات التونسية بشأن حزمة إنقاذ ستستمر فِيْ الأسابيع المقبلة.

وأضاف الصندوق أنه حقق “تقدمًا جيدًا” فِيْ المحادثات مع السلطات التونسية حول حزمة الإصلاحات التي اقترحتها الحكومة بموجب الاتفاق.

فِيْ غضون ذلك، قال المرصد الوطني الزراعي التونسي، الثلاثاء، إن عجز ميزان تجارة المواد الغذائية تضاعف إلَّى 1.559 مليار دينار (496.99 مليون دولار) بسبب ارتفاع تكلفة واردات الحبوب والسكر فِيْ النصف الأول من العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. .

وبلغ عجز ميزان تجارة المواد الغذائية 806 ملايين دينار فِيْ النصف الأول من العام الماضي.

قال المعهد الوطني للإحصاء هذا الشهر إن العجز التجاري الإجمالي لتونس اتسع بنسبة 56 فِيْ المائة إلَّى 3.66 مليار دولار فِيْ النصف الأول من عام 2022.

(الدولار = 3.1925 دينار تونسي)