صندوق النقد يوافق على صرف شريحتين بـ 1.17 مليار دولار لهذه الدولة

قال وزير المالية الباكستاني مفتاح إسماعيل إن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي وافق على الة السابعة والثامنة لبرنامج الدعم المالي لباكستان، والتي ستخصص 1.17 مليار دولار للدولة التي تعاني من ضائقة مالية.

وكتب إسماعيل على موقع تويتر، “وافق مجلس إدارة صندوق النقد الوطني على إحياء برنامجنا الائتماني، ومن المتوقع الآن أن نحصل على الشريحتين السابعة والثامنة والبالغة 1.17 مليار دولار”.

ووجه مؤخراً استثماراً بقيمة مليار دولار فِيْ جمهُورية باكستان، مؤكداً موقف المملكة الداعم لاقتصاد جمهُورية باكستان وشعبها الشقيق.