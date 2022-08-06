صندوق خليفة يدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة فِيْ كينيا

وقع صندوق خليفة لتطوير المشاريع ووزارة الخزانة والتخطيط الكينية اتفاقية تمويل بقيمة 30 مليون دولار، تنفِيْذاً لتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهِيْان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

تهدف الاتفاقية إلَّى دعم صندوق شباب كينيا بهدف تعزيز ريادة الأعمال وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة فِيْ كينيا.

تم التوقيع على الاتفاقية فِيْ العاصمة نيروبي بحضور أوهُورو موجاي كينياتا رئيس جمهُورية كينيا وعلياء عبد الله المزروعي الرئيس التنفِيْذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع وأوكور ياتاني وزير الخزانة الوطنية والتخطيط الكيني. .

وقالت علياء المزروعي إن الاتفاقية – التي بموجبها يقدم صندوق خليفة تمويلاً بقيمة 30 مليون دولار (حوالي 110 مليون درهم “) تجسد العلاقات الودية الوثيقة بين الإمارات العربية المتحدة وجمهُورية كينيا … موضحة أن التمويل يهدف إلَّى دعم جهُود الحكومة الكينية فِيْ التنمية الاقتصادية.

ولفتت إلَّى أن صندوق خليفة يهدف من خلال توفِيْر هذا التمويل إلَّى تعزيز الابتكار ودعم إنشاء المشاريع المبتكرة وتوفِيْر فرص عمل للشباب فِيْ جمهُورية كينيا وتحفِيْز قدراتهم وتنمية مواهبهم وتمكينهم. للمساهمة فِيْ بناء اقتصاد وطني مستدام ومستقر.

وأضافت “نسعى لدعم جهُود الحكومة الكينية لتحقيق التنمية الاقتصادية من خلال تعزيز قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ونشر ثقافة ريادة الأعمال بين الشباب وتمكين المرأة”.

وأوضح المزروعي أن الاتفاقية تهدف إلَّى تمويل أكثر من 3000 مشروع 40٪ منها للنساء، ومن المتوقع أن تساهم هذه المشاريع فِيْ توفِيْر ما يقرب من 13 ألف فرصة عمل دائمة للشباب الكيني.

وأشار المزروعي إلَّى أن صندوق خليفة لتطوير المشاريع قد نجح فِيْ نقل خبرته إلَّى العديد من الدول الشقيقة والصديقة فِيْ السنوات الأخيرة، فِيْ إطار التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتقديم مختلف أشكال الدعم للدول الشقيقة والصديقة فِيْ ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهِيْان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يؤكد دائمًا على أهمية تقديم مختلف أشكال الدعم للأشقاء والأصدقاء.

وأكدت التزام دولة الإمارات بدعم جهُود التنمية الرسمية للدول الأقل نموا، وتمكينها من تعزيز أدائها الاقتصادي، بما يحقق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي الذي ينعكس إيجابا على الاقتصاد العالمي والاستقرار الدولي.

من جانبه، شكر أوكور ياتاني، وزير الخزانة الوطنية والتخطيط بجمهُورية كينيا، دولة الإمارات العربية المتحدة وثمنها على هذا الدعم المهم الذي سيمكن العديد من شرائح المجتمع، بما فِيْ ذلك النساء والشباب، من المساهمة بشكل إيجابي فِيْ بناء حياتهم. المستقبل الاقتصادي للبلاد، مشيدًا بالعلاقات القوية بين البلدين الصديقين.

وأوضح أن مثل هذه الاتفاقيات سيكون لها أثر إيجابي، حيث تساعد على دفع عجلة التنمية فِيْ المناطق الريفِيْة، وتدعم إنشاء المشاريع، وخلق فرص عمل فِيْ المستقبل، وتحقيق نمو شامل للحد من الفقر.

يشار إلَّى أن صندوق خليفة لتطوير المشاريع الذي تأسس عام 2007 فِيْ أبوظبي أصبح من أبرز المؤسسات المعَنّْية بنشر ثقافة ريادة الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد مولت أكثر من 1600 مشروع داخل الدولة، مع نقل تجربتها الناجحة إلَّى حوالي 23 دولة فِيْ أوروبا وآسيا وأفريقيا من خلال برامج التمويل الرائدة التي تهدف إلَّى تعزيز الجهُود الحكومية فِيْ تلك البلدان لتحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد متنوع ومستقر.