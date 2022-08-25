صندوق مصر السيادي جذب استثمارات عربية بـ3.3 مليار دولار فِيْ 2022

قال رئيس قطاع الاستثمار، عبد الله الإبياري، إن صندوق مصر السيادي نجح فِيْ جذب استثمارات بقيمة 3.3 مليار دولار من الصناديق السيادية العربية خلال العام الجاري.

وأضاف الإبياري، خلال لقاء مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن بعض هذه الاستثمارات كانت بالدولار والبعض الآخر بالجنيه المصري لرأس مال من القطاع الخاص فِيْ مجالات منها الهِيْدروجين الأخضر، والسياحة، والاستثمار العقاري، وتطوير الآثار. والصناعة والخدمات المالية والتحول الرقمي. التعليم والصناعة لكونهما الشريك المثالي للقطاع الخاص والصناديق السيادية النظيرة الدولية.

وتطرق الإبياري إلَّى دور صندوق مصر السيادي فِيْ تنفِيْذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهُورية، بشأن جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 40 مليار دولار خلال 4 سنوات، مشيرا إلَّى أن بالإضافة إلَّى الصفقات المعلنة مع الصناديق السيادية الخليجية، هناك عدد من الاستثمارات الأخرى، بعضها قيد التنفِيْذ وبعضها قيد الدراسة، بالشراكة مع القطاع الخاص.