صوت المطر كما لم تسمعه من قبل في وادي مليح شمال تنومة

بالنسبة للكثيرين، يمثل صوت المطر مصدر فرح وسعادة، فهو يعطي الأمل في أن المستقبل سيكون دائمًا أفضل بإذن الله، ولهذا يتوق كثير من المواطنين لتوثيق لحظات المطر الطيب والمبارك الذي يسقط. مناطق واسعة. المملكة بشكل غير متساو.

أمطار شمال وادي مليح #وشم منذ قليل الساعة 1430 يوم الخميس 29 ذو الحجة 1444 شمالاً # ابها_الان #الصعب pic.twitter.com/l0Yg90cJ5R

– مجموعة الجزيرة المناخية (ClimatJazeera) 28 يوليو 2022

صوت المطر في تنومة

وثق مقطع فيديو هطول الأمطار في وادي مليح شمال محافظة تنومة بمنطقة عسير جنوبي المملكة، حيث سقطت اليوم الخميس الساعة 230 بعد الظهر.

وتشهد العديد من مناطق المملكة أمطار صيفية مصحوبة برياح عاتية يمكن أن تحد بشكل كبير من الرؤية الأفقية، وسط تنبيهات من الدفاع المدني ومركز عمليات 911 لتوخي الحذر الشديد.

توقعات الطقس اليوم

توقع المركز الوطني للطقس في تقريره للطقس، الخميس، استمرار فرصة استمرار العواصف الرعدية على درجات متوسطة إلى قوية، مسببة تدفق الأودية والسيول، مصحوبة برياح نشطة وأمطار برد فوق مناطق جازان وعسير. والباحة.

وبحسب تقرير الطقس، ما زالت الفرصة سانحة لسحب العواصف الممطرة مصحوبة برياح نشطة تثير الغبار والغبار على أجزاء من مرتفعات منطقتي نجران ومكة المكرمة، مع امتداد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية (جدة، الليث، آل- القنفذة) وكذلك أجزاء من مدينة الرياض والمنطقة الشرقية.