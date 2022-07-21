صوت تطبيق تويتر الجديد يثير الجدل بين المغردين

تباينت ردود الفعل على التحديث الجديد الذي قدمه تويتر لمستخدميه ؛ عرض صوت أغنية طائر عند تحديث الصفحات من جهاز محمول.

هل يسمع أي شخص آخر هذا عند الضغط على تحديث في تطبيق Twitter iOS pic.twitter.com/x0BsxbZF2u

– جاي بيترز (jaypeters) 15 يوليو 2022

وذكر موقع Verge أن هذا الصوت متاح لتطبيق Twitter فقط على هواتف iPhone، بينما يسمع مستخدمو هواتف Android صوتًا مختلفًا لا يشبه أصوات العصافير، كما أشارت الشركة إلى أن التحديث الجديد لا ينطبق على الجميع. دول العالم؛ لكن البعض منهم فقط.

يختلف مستخدمو تويتر

أثار المغردون في المملكة الجدل بعد أن اختلفت آرائهم بشأن صوت تويتر الجديد ؛ في الوقت الذي يرى فيه بعضهم أن الصوت يشبه أغنية الطيور، وهو تحدٍ ممتع من الشركة التي استخدمت الطائر شعارًا لها ؛ وأعرب آخرون عن عدم رضاهم عن الصوت، مشيرين إلى أنه يشبه صوت الأشباح.

العصافير وغناء الضفادع

بعض التغريدات رحبت بالصوت الجديد. ووصفها بأنها أغنية الطيور في الغابة، مشيرا إلى أنه معذب جدا.

من ناحية أخرى، وصف المغردون الصوت بـ “المرعب”، وقارنوه بأصوات المعدة أو الضفادع، مشيرين إلى أنه بعيد عن صوت العصافير.

جدير بالذكر أن تطبيق تويتر كان معطلاً لحدوث عطل في بعض المناطق الخميس الماضي، قبل أن تعلن الشركة عن إصدار التحديث الجديد.