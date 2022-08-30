صورة|”بيانيتش فِيْ النصر خلال ساعات”.. آل معمر فِيْ طائرة برشلونة

تاريخ النشر 08/30/2022

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تتواصل الشائعات حول تحركات النصر فِيْ الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفِيْ الحالي، ومع انطلاق منافسات روشن ليج 2022/2023 الرسمية.

حقق النصر حتى الآن انتصارا فِيْ الجولة الأولى بفوزه على الوحدة بهدف من الكاميروني فنسنت أبو بكر، فِيْ المباراة الأولى للمدرب الفرنسي الجديد رودي جارسيا.

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معمر يطير لخطف بيانيتش من برشلونة

وكشف الصحفِيْ الإسباني، جيرارد روميرو، أن رئيس نادي النصر، مصلى المعمر، سافر إلَّى برشلونة كوجهة محتملة، من أجل إغلاق صفقة البوسنة، ميراليم بيانيتش، نجم منتصف الفريق الأول للنادي الكتالوني. . .

وأشار روميرو فِيْ تغريدة نشرها على حسابه الخاص على تويتر إلَّى أنه يمكن إغلاق الصفقة اليوم، مما يعَنّْي أن الفوز يمكن أن يعلن رسميًا عَنّْ ضم بيانيتش فِيْ غضون ساعات.

وتؤكد مصادر أن رودي جارسيا تواصل مع بيانيتش لإقناعه، بينما يدرك برشلونة جيداً أن استغلال رغبة موسالي المعمر رئيس العالم فِيْ تشكيل فريق تنافسي هُو أهم شيء خلال تلك الفترة للاستفادة مالياً من أموال الانتصار. . .

عقد بيانيتش موسمين مع برشلونة، فِيْ حين أن المدرب الحالي للنادي الكتالوني تشافِيْ هِيْرنانديز لا يملك البوسني فِيْ الموسم الجديد، وسط وجود كتيبة من أفضل اللاعبين فِيْ خط وسط الفريق. .