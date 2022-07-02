صورة أثارت تساؤلات.. كشف هُوية الرجل الذي احتضن إليسا بالغردقة

أثارت صورة شخص يعانق النجمة اللبنانية إليسا على خشبة مسرح حفلها بمدينة الغردقة المصرية ليلة الجمعة حالة من التساؤل بين الجمهُور على مواقع إعلامية.

لكن بحسب المعلومات المتداولة، فإن هذا الرجل يدعى ربيع مقبل، وهُو رجل أعمال لبناني وصاحب شركة Venture Group التي نظمت الحفل الذي نظمته إليسا.

أسس مقبل شركة Venture Group، وهِيْ شركة متخصصة فِيْ مجال مراكز التسوق والعقارات و Life Style، حيث يشغل منصب الرئيس التنفِيْذي لقسم Life Style، بينما يدير شريكه رجل الأعمال اللبناني طلال ماضي Venture Development فِيْ شركته. .

استقر رجل الأعمال اللبناني فِيْ مصر بسبب ركود الوضع الاقتصادي فِيْ بلاده، حيث عمل فِيْ مجال الترفِيْه والمأكولات والمشروبات (النوادي والمقاهِيْ والمطاعم)، حيث برز لنجاحه.

لاقى الحفل الغنائي الذي أحيته إليسا فِيْ الغردقة رد فعل كبير من الجمهُور، وقادت الفنانة اللبنانية الصيحة عبر تويتر فِيْ مختلف الدول العربية تحت عَنّْوان (إليسا فِيْ الغردقة)، تبادلوا خلالها مقاطع فِيْديو وصورًا للحفل.

ووثقت مقاطع الفِيْديو كليبات إليسا متحمسة ومتفاعلة مع الجمهُور طوال الحفل الذي شهده جمهُور كبير، حيث قدمت مجموعة متميزة من أغانيها المتنوعة.

وكتب أحد المتابعين “مبروك قمر للحفل كالمعتاد حفلة ناجحة. لقد أضاءت العالم كله. ملأت المرحلة كلها بالفرح والطاقة الإيجابية واللطف والروح الحلوة، وبوجودك أضاءت ليالينا، والله وأنا أعيب كل من حضر وسمعك ورآك يا مون “.

وقالت متابعة أخرى “ناجح، ناجح، مبدع، مبتكر، يلقي ويلقي، تألق، حضور مميز، كل هذه الأشياء تصاحب عمر الإنسان”.

ورصدت المقاطع عفوية الفنانة اللبنانية ودرايتها خلال الحفل. فِيْما ظهرت مغنية “من الدقيقة الأولى” بفستان أسود شفاف فِيْ أسفلها.

رقصت إليسا بطريقة مرحة على خشبة المسرح حيث كانت تغازل أحد المعجبين وقالت له “أنت أحلى ما فِيْك” بعد أن خاطبها بكلمات الإعجاب.

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