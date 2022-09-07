صورة| أول رد من حمد الله بعد تعليق العقوبة

دخل المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله فِيْ فرح هِيْستيري بعد تلقيه نبأ تعليق العقوبة التي فرضتها عليه لجنة الاحتراف فِيْ القضية المعروفة بـ “التسجيلات”.

وكانت لجنة المحترفِيْن السعودية قد أصدرت عقوبة بحق حمدالله، بتوقيف المهاجم المغربي لمدة “4 أشهر”، فِيْ إطار مفاوضات مع الاتحاد، خلال الفترة المحمية لعقده، مع الفريق الأول للنادي. نصر.

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أعلن نادي الاتحاد، منذ لحظات، عَنّْ تلقيه كتابا رسميا من المركز السعودي للتحكيم الرياضي، اليوم الأربعاء، يفِيْد بأن العقوبة التي أصدرتها لجنة المحترفِيْن بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بحق اللاعب عبد الرزاق حمدالله، قد تمت. موقوف، لذلك يحق للاعب المشاركة مع الفريق من المباراة القادمة.

ونشر الصحفِيْ الرياضي هتان النجار، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر”، صورة للاعب عبد الرزاق حمدالله وهُو فِيْ غاية السعادة، كأول تعليق على تعليق عقوبته، كَمْا فِيْ الصورة التالية.

وعلق هتان النجار على تعليق معالي حمدالله للعقوبة قائلاً “الساطي لحظة تلقيك نبأ موافقة مركز التحكيم على تعليق العقوبة وإن شاء الله بداية طيبة وعودة قوية متوقعة إن شاء الله. مستعد.”