صورة| إغماء “حكَمْ” مباراة الاتفاق والطائي.. ماذا حدث بعد 30 دقيقة

تعرض حكَمْ مباراة الفريق الأول لنادي الاتفاق، والتي تقام الليلة ضد الطائي، لإصابة مفاجئة، بعد 30 دقيقة فقط من انطلاق المباراة على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

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ويخوض الاتفاق أولى مبارياته فِيْ موسم 2023 فِيْ الجولة الأولى من دوري “روشن” السعودي، بإشراف المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، فِيْما سيدير ​​المدرب البرتغالي بيبا فريق الطائي الأول لكرة القدم.

إصابة “فشل” الاتفاق والطائي .. ماذا حدث بعد 30 دقيقة فقط

وبعد 30 دقيقة فقط اضطر الحكَمْ سامي الجريس لإيقاف المباراة بين الاتفاق والطي، بعد شعوره بـ “المرض الشديد”.

وأوضحت سلسلة الرياضة “SSC”، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن الحكَمْ سامي الجريس، بعد إصابته، اضطر إلَّى مغادرة “صافرة”، وتخصيص عَنّْوان المباراة للحكَمْ الرابع. عبد الرحمن السلطان.

وتشير نتيجة المباراة إلَّى تعادل إيجابي بين الفريقين (1-1)، حيث سجل النجم محمد الكويكيبي هدف التعادل للاتفاق، فِيْ الدقيقة 22، بعد 16 دقيقة من هدف مبينزا الكونغولي.