صورة| بن نافل يدشن “معرض الهلال” فِيْ قطر بأهداف عالمية

أعلن نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، عَنّْ إقامة معرض خلال الفترة ما بين الخميس والسبت المقبل، فِيْ دولة قطر، بالتزامن مع وجود الفريق بالدوحة استعدادًا لمواجهة الزمالك، لقب كأس لوسيل.

ووصلت بعثة الهلال إلَّى العاصمة القطرية الدوحة مساء الأربعاء استعدادًا لمواجهة الزمالك، وخضع “زعيم آسيا” لتدريبات بدنية وتطبيقات تكتيكية ومناورات فنية.

وتقام مباراة الهلال والزمالك على ملعب لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة وهُو أحد الملاعب التي ستستضيف مباريات مونديال 2022.

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منافس الهلال فِيْ كأس لوسيل. هداف الزمالك مرعب ومعجزة مصرية خالدة.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الهلال والزمالك فِيْ تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر، 9 مساءً بتوقيت السعودية وقطر فِيْ كأس السوبر لوسيل.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الهلال، عبر موقع التدوين المصغر “تويتر”، بيانا رسميا يشرح آلية معرض الزعيم فِيْ قطر.

وكتب “تماشياً مع مشاركة الفريق فِيْ سوبر لوسيل، ومعرض كأس القادة ومتجر النادي فِيْ قطر، سيستعرض نادي الهلال، ابتداءً من اليوم الخميس، فِيْ العاصمة القطرية الدوحة، بعض أمجادهم وجوائزهم. التي وصلت إلَّى 65 بطولة، لتواكب مشاركة الفريق الأول فِيْ كأس السوبر. لوسيل مع عقدها الرئيسي.

يتضمن معرض الهلال سلسلة من الجوائز المحققة ومنتجات متجر النادي ومعلومات وصور إنجازات القائد بهدف تحسين التواصل مع الجماهِيْر ورفع قيمة العلامة التجارية إقليمياً ودولياً واعتماد أفضل الممارسات. فِيْ تسويق منتجات النادي.

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