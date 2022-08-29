صورة تثير شائعة ارتباط مصطفى فهمي بحسناء شقراء.. والأخيرة ترد

أثار الفنان المصري مصطفى فهمي موجة من الجدل بعد ظهُوره بفتاة جميلة، ما أثار تساؤلات حول حَقيْقَة ارتباطهما مرة أخرى بعد طلاقه من الإعلامية اللبنانية فاتن موسى.

تداولت صفحات الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لفهمي برفقة شابة شقراء فِيْ أحد المطاعم، وهُو يمرر يده حول خصرها، وشوهدت علامات السعادة على ملامحها، فتشتت الآراء. من فهمي. الزوجة الجديدة، وتنفِيْ الأمر، مشيرة إلَّى أن الفتاة ببساطة مفتونة.

بعد البحث عَنّْ هُوية الفتاة فِيْ الصورة، اتضح أنها الفنانة سارة ناجي، واتضح أنها نشرت الصورة التي تداولتها عبر حسابها على “إنستجرام” منذ أكثر من عام، ما يعَنّْي من قابلها. الفنان المصري المتواجد لزوجته الإعلامية، وتحديداً فِيْ أغسطس 2022.

سارة ناجي لم تنتظر طويلا لتخرج وترد على الأخبار المتداولة، وتعيد نشر الأخبار عبر خاصية Instagram، وعلقت قائلة “ارحمني هذه هِيْ الشائعة وهذا الاتجاه هُو كل صيف”.

وتابع فِيْ تدوينة أخرى “ليس عَنّْدي فِيْس بوك، لكني أرى كل الأشخاص الموجودين فِيْ الصورة .. بلد الشائعات نموت فِيْ الأفلام والافتراءات”.

يشار إلَّى أن مصطفى فهمي يرفض فكرة الزواج تمامًا، حيث كشف شقيقه الفنان المصري حسين فهمي سابقًا أنه طلب منه منعه بشدة إذا فكر فِيْ الزواج مرة أخرى، حتى لو كان سيطلق النار. . لمنعه.

دخل مصطفى فهمي فِيْ أزمة وصلت إلَّى أروقة المحاكَمْ بعد إعلانه غيابياً طلاقه من زوجته الإعلامية اللبنانية فاتن موسى، فِيْ أكتوبر 2022.

وأعلنت المحامية سناء لحدي حينها انفصال مصطفى فهمي بعد زواج دام ست سنوات، متهمة موسى زوجها بتطليقها غيابيًا بعد أن سافرت إلَّى لبنان لحضور حفل خطوبة شقيقته.

بعد ذلك، أصدرت وسائل الإعلام اللبنانية العديد من البيانات ووجهت اتهامات مختلفة ضد فهمي، وعاد إلَّى مصر لرفع دعاوى ضده، لكنه رد عليها أيضًا ودحض الاتهامات الموجهة إليه، وقال وقتها إن الخلافات بينه وبينه. ولم تكن زوجته نتيجة اللحظة، بل التراكَمْات التي أدت إلَّى الانفصال، مشيرًا إلَّى أن الطلاق يعتبر صحيًا إذا كان الطرفان لا يفهمان بعضهما البعض عقليًا وفكريًا.

قال مصطفى فهمي، إن زوجته السابقة كانت على علم بقرار الطلاق قبل السفر، ولم تتفاجأ لكنها رفضت الطلاق، مؤكدًا أن اتهاماته بالخيانة لا أساس لها من الصحة.