صورة| تعرف على أفضل لاعب فِيْ مباراة السعودية واليمن

فاز أسامة المرمش، حارس مرمى الاتحاد ومنتخب الشباب السعودي، بجائزة رجل المباراة السعودية اليمنية، فِيْ ربع نهائي بطولة كأس العرب للشباب 2022، والتي سيتم الخلاف عليها فِيْ البطولة. مدينة ابها.

وقاد المرماش فريقنا إلَّى نصف نهائي كأس العرب للشباب، بعد فوزه على اليمن بركلات الترجيح، بعد تعادل سلبي بين الفريقين، فِيْ الوقت الأصلي من ربع النهائي، على ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضي بالمحلة.

مارش مبدع … والسعودية تطير إلَّى نصف نهائي كأس الشباب العربي 2022

وفاز المرماش بجائزة رجل المباراة السعودي اليمني، بعد تألقه اللافت فِيْ المباراة. حيث حافظ على نظافة شباكه، وأوقف 3 عقوبات ضد اليمن.

وصل المنتخب السعودي، البطل الحالي، إلَّى نصف نهائي كأس العرب 2022، ليواجه المنتخب الفلسطيني الذي تأهل على حساب الأردن بركلات الترجيح.

طريق السعودية إلَّى نصف نهائي كأس العرب

وتأهل المنتخب السعودي لربع نهائيات كأس العرب تحت 20 سنة، بعد تصدر المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط فِيْ مباراتين، فِيْما ودّعت موريتانيا والعراق البطولة، بعد أن احتلت موريتانيا المركز الثاني بثلاث نقاط، ثم العراق فِيْ الماضي. ضع بدون نقاط.

فِيْ المباراة الأولى، فاز المنتخب السعودي على موريتانيا (2-0)، وسجل الهدفِيْن عبد الملك العييري وعبد الله رديف، ثم حقق الأخضر انتصاراً واسعاً على العراق فِيْ المباراة الثانية بنتيجة (4). -1)، وسجل الرباعي عبد الله “هاتريك” ومصعب الجوير.

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