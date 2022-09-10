صورة| جماهِيْر الهلال والزمالك تصنع التاريخ فِيْ ملاعب قطر

توج فريق الهلال الأول لكرة القدم بكأس لوسيل 2022 لكرة القدم، بعد فوزه على الزمالك بركلات الترجيح، على ملعب لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة.

تعادل الهلال والزمالك بهدف متكافئ فِيْ الوقت الأصلي للمباراة، لذلك لجأ الفريقان إلَّى ضربات الجزاء التي منحت الهلال الكأس للمرة الثانية فِيْ تاريخه فِيْ كأس السوبر السعودي المصري. بعد عام 2001.

تحقق من تفاصيل مباراة الهلال والزمالك فِيْ كأس السوبر لوسيل

وسجل جماهِيْر الهلال والزمالك، المتواجدين فِيْ مدرجات استاد لوسيل، أكبر حضور فِيْ تاريخ ملاعب قطر، بعد حضور أكثر من 77 ألف متفرج.

وحضر المباراة السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فِيْفا”، فِيْ مدرجات استاد لوسيل، لمتابعة مباراة الهلال والزمالك.

توج الهلال بكأس السوبر السعودي المصري للمرة الثانية بعد نسخة 2001، والتي توج فِيْها الهلال باللقب على حساب الإسماعيلي بهدفِيْن مقابل هدف واحد.

ومن المقرر أن يستضيف ملعب لوسيل المباراة الافتتاحية والنهائية لمونديال 2022، والتي ستستضيفها قطر فِيْ الفترة من 20 نوفمبر إلَّى 18 ديسمبر.

ويشارك المنتخب السعودي فِيْ نهائي مونديال 2022 للمرة السادسة فِيْ تاريخه حيث يلعب فِيْ المجموعة الثالثة برفقة الأرجنتين وبولندا والمكسيك.

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