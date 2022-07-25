صورة| حمد الله يصل معسكر الاتحاد.. “تغيرت ملامحه”

وصل المغربي عبد الرزاق حمدالله، مهاجم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، إلَّى المعسكر التدريبي للفريق بالنمسا استعدادا للموسم الجديد.

استقبل نادي الاتحاد، وصول المحترف المغربي عبد الرزاق حمدالله إلَّى المعسكر النمساوي، بعد انتهاء فترة الإجازة الموسمية، بعد انتهاء الموسم الرياضي 2022-2022.

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ورصد حساب نادي الاتحاد، عبر “سناب شات”، صورة للمغربي حمدالله لدى وصوله إلَّى المعسكر النمساوي، أظهرت انخفاضا فِيْ وزن اللاعب.

ويقيم الاتحاد معسكرا إعداديا فِيْ النمسا، بين المرحلة الأولى فِيْ سيفِيْلد بمحافظة تيرول، حتى 8 أغسطس، والتي تشمل مباراتين وديتين ضد فِيْورنتينا الإيطالي فِيْ 31 يوليو، وريد بول سالزبورغ فِيْ 7 أغسطس، ثم مباراة الإياب فِيْ باد تانزمانندورف حتى 12 أغسطس، والتي ستشهد مباراة تجريبية ضد الوحدة الإماراتي فِيْ 12 أغسطس، قبل عودة البعثة إلَّى جدة فِيْ اليوم التالي.

استقر المدرب البرتغالي، نونو سانتو، على لائحة الاتحاد فِيْ ميدان النمسا، والتي كانت على النحو التالي.

حراس المرمى مارسيلو جروهِيْ، صالح الوحييد، محمد أبو عصيدة، رغدان مطري.

خطوط الدفاع احمد حجازي، زياد الصحافِيْ، احمد شراحيلي، عمر هُوساوي، نايف عسيري، حمدان الشمراني، مهند الشنقيطي، مدالله العليان، زكريا هُوساوي، محمد العوفِيْ.

خط الوسط برونو هنريكي، عوض الناشري، إيغور كورنادو، عبد العزيز البيشي، عبد الرحمن العبود، خالد السميري، أحمد بهاء حسين، مروان الصحافِيْ، حسين العيسى، معتصم صديق.

المهاجمون رومارينهُو، عبد الرزاق حمدالله، هارون كَمْارا.

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