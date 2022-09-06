صورة ريهام حجاج مع زوجها الأول تشعل السوشال ميديا.. فمن هُو

ظهرت صورة الممثلة المصرية ريهام حجاج فجأة مع شخص آخر اتضح أنه زوجها الأول المصور اللبناني محمد مكاوي المعروف بـ “ميكي”.

ولم يعرف سبب انتشار الصورة على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد ذلك أصدرت ريهام حجاج الاتجاه، وسط تعليقات ركزت على المقارنة بين ملامحها فِيْ الصورة والآن بعد سنوات.

وكانت الفنانة المصرية قد تزوجت من محمد مكاوي قبل دخولها عالم الفن لمدة عشر سنوات وانتقلت معه بين بيروت والقاهرة وإيطاليا، ومن هذا الزواج نتجت ابنتها الوحيدة “جنى”.

ولم تعلق ريهام حجاج على الصورة، وظهرت معها ابنة الممثلة المصرية لأول مرة فِيْ العرض الخاص لفِيْلم “مولانا”، ويبلغ عمرها نحو 10 سنوات.

زواج ريهام حجاج من محمد حلاوة

الزوج الثاني لريهام حجاج هُو رجل الأعمال النائب محمد حلاوة، الذي خطب فِيْ يناير 2022، بعد انفصال الأخيرة عَنّْ الفنانة ياسمين عبد العزيز.

وتعرضت الفنانة على مواقع التواصل الاجتماعي لانتقادات بسبب زواجها الثاني، مما اضطرها لإغلاق خاصية التعليقات أمام متابعيها على إنستجرام.

كَمْا أصدرت إيضاحًا أكدت فِيْه أن زواجها من محمد حلاوة كان عقدًا رسميًا وليس عقدًا عرفِيًْا، وأنها تزوجته بعد الطلاق الثالث بينه وبين الفنانة ياسمين عبد العزيز، وأصبح مستحيلًا على الزوجين. . الحياة الزوجية للعودة بينهما.

أحدث أعمال ريهام حجاج

يشار إلَّى أن ريهام حجاج شاركت فِيْ دراما رمضان 2022 بمسلسل “يوتورن” مع توفِيْق عبد الحميد وعبير صبري وكريم قاسم وأيمن قيسوني ومحمود حجازي وصفا الطوخي وعبير منير وهالة السعيد، والمسلسل من تأليف أيمن سلامة وإنتاج جمال العدل وإخراج سامح عبد العزيز.

أثار المسلسل جدلا كبيرا، بعد أن أعلن الفنان توفِيْق عبد الحميد، الذي شارك معه فِيْ بطولته، اعتزاله الفن، حيث كثرت التكهنات بأن ريهام حجاج ستكون السبب، نتيجة تدخلها فِيْ تفاصيل. دوره فِيْ المسلسل. العمل الذي نفاه عبد الحميد وقتها.

شاركت ريهام حجاج فِيْ 10 أفلام، “سفاري، سوء تفاهم، مولانا، صعيدي واحد، بعد الطوفان، سرقة المثلث، محادثات القرد، رغدة سافاج، يوم مالوش نيسي، كرم كينج”.

يتضمن تاريخه الفني ما يقرب من 20 مسلسل تلفزيوني، من بينها “أزمة السكر، فتيات سوبرمان، الحكر، سجن النساء، الكبريت الأحمر، شربات لوز، رقم مجهُول”.