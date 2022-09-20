صورة غامضة تشير إلَّى عودة سيلفستر ستالون الي زوجته بعد انفصالهما

بعد أسابيع قليلة فقط من خبر انفصال النجمة الأمريكية سيلفستر ستالون عَنّْ زوجته عارضة الأزياء الأمريكية وسيدة الأعمال جينيفر فلافِيْن، انتشر الخبر مفاده أنهما كانا سويًا مرة أخرى.

هل عاد سيلفستر إلَّى زوجته

أثار الممثل الأمريكي الجدل، بعد أن تبادل متابعوه صورتين له مع زوجته وأولاده عبر حسابه على “إنستجرام”، أرفقها بتعليق مقتضب “مثير للإعجاب”.

يظهر سيلفستر فِيْ الصورة الأولى ممسكًا بيد جينيفر وهم يمشون جنبًا إلَّى جنب على مرج أخضر، كَمْا لو كانوا يحاولون دفع علاقتهم إلَّى الأمام.

أما الصورة الثانية فهِيْ صورة عائلية قديمة للزوجين وبناتهما الثلاث صوفِيْا (26 سنة) وسيستين (24 سنة) وسكارليت (20 سنة)، حيث بدوا سعداء فِيْ ملامحهم.

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع منشور ستالون وعبروا عَنّْ سعادتهم بعودة الثنائي، خاصة وأن زواجهما استمر 25 عامًا، بكتابة واحدة، “أدعو لك ولعائلتك أن تنجح الأمور بيني وبينك”. أحبكَمْا كلاكَمْا، خاصة معًا! ” نرسل لك العَنّْاق والصلاة فِيْ هذا الوقت “.

وأضاف آخر “أتمنى أن تغير رأيك وتبدأ من جديد”. وعلق آخر قائلاً “لديك عائلة رائعة، استمروا فِيْ ذلك.”

بينما لم يخرج الفنان أو زوجته بعد ليعلنوا عودتهم لبعضهم البعض ببيان واضح.

طلاق سيلفستر ستالون

أكدت عدة مصادر صحفِيْة أن جنيفر هِيْ التي طلبت الطلاق من الممثل الأمريكي البالغ من العمر 76 عامًا، حيث قدمت طلبًا رسميًا إلَّى محكَمْة مقاطعة بالم بيتش فِيْ فلوريدا، الولايات المتحدة، بعد ثلاثة أشهر من احتفال الزوجين بزفافهما. . .

تبادل الثنائي المغازلة فِيْ هذه المناسبة، مع تعليق ستالون على صورة زفافهما “لا توجد كلمات كافِيْة لوصف ما تعَنّْيه هذه المرأة المتفانية والصابرة، أتمنى لو كان هناك 25 عامًا أخرى!” شكرا لك عزيزي، الذكرى 25 سعيدة من زوجتي المذهلة.

بينما قال فالفِيْن “عيد زواجنا الخامس والعشرين سعيدًا. أشكركَمْ على إضحاكي. أحب عائلتنا الجميلة. زواجنا يتحسن كل عام. لا أطيق الانتظار حتى أقضي بقية حياتي معك”. حذف المنشور.

قبل إعلان طلاقه، استبدل ستالون الصورة الموشومة لزوجته على ذراعه اليمنى بصورة كلب وشارك الأمر على حسابه على إنستغرام.

زواج سيلفستر ستالون

تزوج الزوجان فِيْ عام 1997، على الرغم من أن علاقتهما بدأت فِيْ الأصل فِيْ عام 1988، بعد أن التقيا فِيْ مطعم بيفرلي هِيْلز فِيْ كاليفورنيا.

أنجب ستالون وفلافِيْن 3 بنات.

كان للنجم ولد من زواج سابق، لكنه توفِيْ عام 2012 بسبب مشاكل فِيْ عضلة القلب.