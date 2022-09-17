صورة.. فِيْيتو يحتفِيْ بـ”قميص الهلال”

احتفل النجم الأرجنتيني لوتشيانو فِيْتو، منذ فترة، مساء اليوم السبت، بآخر قمصان فريق الهلال لكرة القدم الأول لنادي الهلال، والذي يرتدي اللون الأرجواني، فِيْ إطلالة غير عادية على جماهِيْر المجتمع الرياضي السعودي.

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بدأ فريق الهلال الأول لكرة القدم موسم 2023، ثم بعد فوزه بلقب كأس سوبر لوسيل أمام الزمالك المصري، بـ 4 انتصارات فِيْ الأيام الأربعة الأولى لعبوا فِيْ مسابقة الدوري السعودي “روشن”، بالإضافة إلَّى أنه لم يحصل على. الشباك من الحارس عبدالله المعيوف أي هدف محلي.

الصورة لوتشيانو فِيْتو يحتفل بقميص الهلال

ونشر النجم الأرجنتيني لوتشيانو فِيْتو صورة لنفسه، عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر، ب “قميص الهلال” باللون البنفسجي.

وعلق فِيْتو فِيْ رسالة لجمهُور الهلال “ألوان مختلفة .. ونفس الحب”.

يشار إلَّى أن النجم الأرجنتيني لوتشيانو فِيْيتو يرتدي قميص الهلال منذ أكتوبر 2022، قبل أن ينتقل لفترة وجيزة على سبيل الإعارة إلَّى الشباب، لمدة 6 أشهر، من يناير 2022 حتى صيف نفس الفترة. عام.

فِيْ صيف 2022 سعى الهلال للتخلص من خدمات لوتشيانو فِيْيتو، لكن الحظر على تسجيل لاعبين جدد أبقى اللاعب الأرجنتيني قبل الانهِيْار، كعَنّْصر أساسي فِيْ هجوم المدرب الأرجنتيني رامون دياز.