صورة| قائمة مدربي أندية دوري يلو.. “9 من أوروبا و3 أفارقة”

أصدر الدوري الأصفر من الدرجة الأولى قائمة مدربي أندية الدوري لموسم 2022-2023.

الأهلي، الفِيْصلي، الحزم، الحجر، الجبلين، أحد، القادسية، الخلود، العروبة، نجران، العين، الأخدود، السهلة، الشعلة، تشارك أندية من جدة والعربي والرياض والقيصومة فِيْ الموسم الجديد من مسابقة الدوري الأصفر.

وتضم قائمة أندية الدوري الأصفر 18 مدربا من مختلف مدارس كرة القدم حول العالم، منهم 9 مدربين من أوروبا، و 4 مدربين من السعودية، و 3 مدربين من إفريقيا، ومدرب من دول مجلس التعاون الخليجي، ومدرب من أمريكا الجنوبية.

وجاءت قائمة مديري أندية الدوري الأصفر “2022-2023” كالتالي

الفِيْصلي انت ميشا “كرواتيا”

الأهلي روبرت سيبولدي (أوروجواي)

الحزم فِيْليب جوفِيْا “البرتغال”

هاجر محمد عياري “تونس”.

الجبال كارلوس بينتو (البرتغال)

الأول خليل المصري “السعودية”

القادسية خالد العطوي “السعودية”.

الخلود خالد القروني “السعودية”

العروبة يواكيم ماتشادو (البرتغال)

نجران أفوان غربي “تونس”

العين محمد دهمان (تونس)

Groove Jorge Mendoza “Portugal”

الساحل فابيانو فلورا “البرتغال”

الشعلة ميدوراج جيسيتش “صربيا”

جدة عبدالعزيز البيشي “السعودية”

العربية كارلوس هِيْرنانديز “أسبانيا”

الرياض ديان أرسوف (صربيا)

القيصومة ماهر الشمري (الكويت)

ومن المقرر عقد الموسم الجديد من بطولة الدوري الأصفر “2022-2023” يوم الإثنين المقبل.

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